L'estate sta per finire, ci sono più di 100 gradi.

ntv.it: Cosa ci riserva l'estate in Germania nei prossimi giorni?

Björn Alexander: Dopo il fronte freddo della bassa pressione "Nicole", che ha portato forti temporali e fino a 50 litri di pioggia per metro quadrato mercoledì e giovedì notte, ora abbiamo aria più fresca. E venerdì, un'altra bassa pressione, "Ottilie", influenzerà il nord e il centro del nostro paese. Ma poi salirà rapidamente.

Quanto sarà caldo e soleggiato?

Il weekend si preannuncia soleggiato con temperature estive gradevoli nell'aria secca. Poi l'estate farà un grande ritorno, con notevole stress termico e successiva umidità e temporali.

Sembra un programma vario, che si conclude con quali picchi di calore?

Nei prossimi giorni, una corrente d'aria sahariana si sposterà dal Nord Africa e dalla Spagna verso l'Europa meridionale e centrale. Questo influenzerà la Spagna, la Francia, parti delle Alpi e dell'Italia, i Balcani e persino la Germania.

Dove farà più caldo?

Il punto caldo è in Spagna, con picchi di 40-45 gradi. Altre parti avranno picchi intorno ai 40 gradi. In Germania, si prevedono temperature fino a 37 o 38 gradi.

Sembra piuttosto caldo.

Lo è. Probabilmente saranno i giorni più caldi dell'anno qui. I record attuali sono 35,4 gradi nella rete ufficiale del Servizio Meteorologico Tedesco e 36 gradi nelle reti private.

Sarà sufficiente per i record a lungo termine?

Regionalmente in Europa, forse. Ma non per i record nazionali qui, dove le temperature più alte sono state registrate nella seconda metà di agosto 2003 a Freiburg e Karlsruhe a 40,2 gradi, e a Kitzingen, Baviera, nel 2015 a 40,3 gradi.

Per quanto durerà il caldo estremo?

Secondo le previsioni attuali, il picco di calore si sposterà dalla parte sud-ovest e ovest verso est martedì, mentre l'umidità e il rischio di temporali aumentano dall'ovest. Se ciò accade, il massimo calore sarà probabilmente superato mercoledì.

Cosa significa in dettaglio?

Venerdì, un mix di tempo autunnale precoce porterà nuvole dense ripetute con piogge e temporali isolati nel nord. Venti forti soffieranno lungo le coste e nelle montagne centrali. Le temperature saranno di 20-25 gradi. Verso sud, il sole splenderà dopo la nebbia del mattino, con temperature che saliranno a 25-31 gradi, segnando l'ultima e più intensa ondata di calore dell'estate 2024 nel sud-ovest.

E il weekend?

Il trend continuerà con parti soleggiate e valori generali in aumento? Questo significa per sabato temperature che variano dal ventoso 22°C lungo il mare fino a 32°C al sud. La domenica sarà ancora più generosa con le vibrazioni estive, regalando 23-33°C. Anche se le notti diventeranno gradualmente più calde, forniranno ancora un tocco rinfrescante, quindi dovremmo approfittare delle ore del mattino per respirare e arieggiare. Ci stiamo avvicinando al picco dell'estate?

Sembra di sì, secondo le previsioni attuali. Lunedì e martedì sono previsti giorni estremamente caldi, con temperature che raggiungono i 30-35°C, localmente anche più alte. A seconda del modello, non si possono escludere picchi isolati di 37 o 38°C. Solo lungo le coste farà meno caldo, con temperature comprese tra 25 e 28°C.

E l'umidità?

Lunedì è ancora caldo secco all'inizio. Martedì l'umidità aumenta dall'ovest, aumentando anche il rischio di temporali. Mercoledì i fulmini e i tuoni diventeranno più attivi e intensi, spingendo fuori il calore principale, quindi ci si può aspettare un mix di piogge e temporali con un massimo di 19-27°C giovedì.

Le previsioni del tempo suggeriscono che, nonostante il raffreddamento e la pioggia attuali portati dai sistemi di bassa pressione, il calore estivo tornerà con forza, potenzialmente rendendo questi i giorni più caldi dell'anno. Anche se le temperature estive saranno elevate, almeno le notti forniranno un po' di sollievo prima che il tempo diventi sempre più tempestoso.

Leggi anche: