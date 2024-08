- L'estate in Turingia era caratterizzata da un calore eccessivamente duro e da un'amara spiacevole.

L'estate scorsa in Turingia è stata caratterizzata da un'estesa ondata di calore e da potenti tempeste, come indicato dal rapporto preliminare del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Offenbach. Di conseguenza, la temperatura media dello stato si è attestata a 18,4°C, ovvero 2,6°C superiore alla media del periodo di riferimento del 1961-1990 (15,8°C).

In particolare, agosto ha portato temperature roventi. Il picco di calore è stato raggiunto il 13 agosto a Jena, con un massimo di 35,4°C. Con abbondante sole, la Turingia ha registrato 735 ore di sole quest'estate, un aumento significativo rispetto alla media a lungo termine di 592 ore.

Nonostante l'ondata di calore, potenti tempeste si sono abbattute sulla regione. A metà giugno, un supercella ha colpito la Turingia meridionale, lasciando grandine delle dimensioni di palle da golf. Sono state registrate anche forti precipitazioni, con un totale di 115 litri di pioggia per metro quadrato in meno di una dozzina di ore nella regione del Harz meridionale all'inizio di agosto. In media, la Turingia ha ricevuto 210 litri per metro quadrato, in linea con la media a lungo termine del periodo di riferimento del 1961-1990.

La Germania nel suo insieme ha subito un'estate molto calda, con una temperatura media di 18,5°C, ovvero 2,2°C superiore alla media del periodo di riferimento del 1961-1990. Anche se il 2024 non è stato un anno record, è stato il 28° estate calda consecutiva, secondo il DWD. Il rapporto preliminare si basa sui dati raccolti dalle quasi 2.000 stazioni di monitoraggio del DWD disseminate in tutta la Germania.

