- L'estate, il Sudafrica e le nuove regole: la giungla è diversa

È l'estate dei grandi eventi. I tifosi di calcio hanno la Coppa d'Europa, e gli appassionati di tutti gli sport avranno presto le Olimpiadi di Parigi. Onorevoli competizioni con nobili atlete e atleti. Ma il prossimo grande evento sulla televisione tedesca - come i fan della reality TV lo classificherebbero prontamente - non sarà probabilmente così. RTL trasmetterà una stagione speciale del suo Dschungelcamp a partire da venerdì (16 agosto, già un giorno prima sul servizio di streaming RTL+). Con molti concorrenti che si sono distinti in competizioni, ma probabilmente non sempre con il comportamento più onorevole.

A differenza delle stagioni regolari, un gruppo di celebrità che sono per lo più sconosciute anche ai fan del genere non si trasferirà nel campo. Invece, persone che hanno già vissuto nel campo e si sono fatte un nome lì parteciperanno. Quindi, si può immaginare cosa aspettarsi, e l'intera impostazione promette di essere, diciamo, esplosiva - non solo intorno al falò. Lo show si chiama "I'm a Star - Showdown of Dschungel Legends" e non, come al solito, "I'm a Star - Get me out of here!"

Tutto è iniziato 20 anni fa

Il motivo del "Legends Dschungel", come RTL lo chiama, è l'anniversario che il formato sta celebrando quest'anno, secondo il broadcaster. Nel 2004, 20 anni fa, è andata in onda la prima stagione e ha suscitato un leggero scalpore perché un simile maltrattamento delle celebrità non era ancora parte delle abitudini di visione. Oggi, quello è cambiato da un pezzo. La giungla è un classico della TV.

Per questo c'è ora una stagione speciale, anche d'estate. I fan della giungla sono generalmente condizionati per l'inizio dell'anno. Inoltre, le celebrità non lottano in Australia per il cibo e la loro dignità, ma in Sud Africa. È piuttosto esotico, anche se una stagione è stata prodotta lì nel 2022, allora a causa della pandemia di Corona.

Ma la differenza più grande è che la giungla non è in diretta questa volta, il formato è già stato registrato. Ciò comporta alcuni cambiamenti. Solitamente, i telespettatori chiamano per decidere quale celebrità deve affrontare la sfida, chi deve lasciare il campo e chi riceverà la cosiddetta Dschungelkron. Questa volta, la volontà del popolo dalla lontana Germania non fa parte della sceneggiata.

Questo è la prima volta che accade, come conferma il capo dell'intrattenimento di RTL Markus Küttner. "Abbiamo basically buttato le regole fuori dalla finestra," ha detto all'agenzia di stampa tedesca. Quindi, chi deciderà il destino delle celebrità?

Chi decide il destino delle celebrità se non il telespettatore?

"A volte decidiamo, a volte lasciamo le decisioni alle stelle, e nella seconda settimana ci sono anche sfide in cui si decide chi resta nel campo e chi deve lasciare," spiega Küttner. "Questo crea una dinamica completamente nuova perché il presunto favorito per la corona può ora essere votato direttamente fuori dai suoi compagni di campo." Suona promettente. Allo stesso tempo, il capo dell'intrattenimento di RTL promette "il buon vecchio feeling della giungla".

Questo dovrebbe essere garantito dal personale, che ha già dimostrato di saper evocare emozioni in ogni direzione. Ad esempio, la concorrente Daniela Büchner, un'esperta di reality TV ("Goodbye Germany! Die Auswanderer") e vedova dell'ex concorrente "Malle" Jens Büchner, era nota nel 2020 per aver diffuso piuttosto brutte vibrazioni nel campo. In quell'occasione, la coppia di conduttori ha addirittura chiesto al pubblico di risparmiare a Büchner le sfide della giungla.

Sarah Knappik, nota come modella, è stata famosa per essere stata supplicata dall'attore Mathieu Carrière in ginocchio di lasciare volontariamente la sua stagione nel 2011 in mezzo a grandi turbolenze ("Sarah, per favore, lasciaci!"). L'ex calciatore Thorsten Legat, nella sua stagione del 2016, si arrabbiava regolarmente e minacciava "Kasalla!" (dialetto renano per guai) con vene gonfie. RTL descrive Giulia Siegel (stagione 2009) come "nota per i suoi litigi con gli altri candidati e il suo consumo di sigarette nel campo". In breve, si preannuncia un affare caldo.

Tornano i conduttori Sonja Zietlow e Jan Köppen, insieme al dottore della giungla Dr. Bob. "Sono così entusiasta di rivederli tutti, especially Giulia, as it's been over 14 years," dice lui. "Ma ovviamente anche Thorsten."

Il dottore della giungla, originariamente un paramedico formato, afferma anche di ricordare tutti i partecipanti della "Legends Jungle". Essendo parte dello show dal 2004, si può credergli. "Ogni celebrità che entra nello show porta la sua personalità molto individuale," dice. "Spesso stravagante, rumorosa, tranquilla, sfacciata, timida, preoccupata e troppo sicura di sé."

Non c'è altro da aggiungere. Che lo spettacolo abbia inizio.

La gente sarà entusiasta di vedere il ritorno di diverse celebrità che si sono fatte un nome nelle stagioni precedenti del Dschungelcamp. Molti telespettatori sono familiari con i comportamenti controversi e i momenti memorabili dei concorrenti come Daniela Büchner, Sarah Knappik, Thorsten Legat e Giulia Siegel.

Leggi anche: