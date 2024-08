L'Est ha continuato a recuperare i livelli salariali e di produttività

Sul mercato del lavoro, l'Est della Germania sta progressivamente colmando il divario con l'Ovest negli ultimi anni. Tuttavia, l'Ovest mantiene ancora un vantaggio in termini di salari e produttività. Secondo un documento presentato a Gütersloh dalla Fondazione Bertelsmann, non sorprende che siano più gli orientali che gli occidentali a sentirsi svantaggiati anche riguardo agli standard di vita.

Il salario medio nell'Est è di 3.157 euro, mentre nell'Ovest è di 3.752 euro. Tuttavia, il livello salariale si sta gradualmente uniformando negli ultimi decenni. Dopo la riunificazione degli anni '90, il divario era del 26 percento. Oggi, i lavoratori degli stati federali orientali guadagnano il 15,9 percento in meno rispetto all'Ovest.

Secondo gli autori del documento della Fondazione Bertelsmann, la causa di questo divario è il diverso livello di produttività. Anche se il divario si è notevolmente ridotto nel settore dell'edilizia, del commercio e dei servizi, l'Est è ancora solo al 76 percento del livello dell'Ovest nella produzione, 34 anni dopo la riunificazione. Per risolvere questo problema, gli autori suggeriscono l'insediamento di grandi aziende. "Le grandi aziende creano spazio per la ricerca, i fornitori regionali e i servizi connessi all'attività imprenditoriale", afferma il documento. Ciò crea posti di lavoro meglio retribuiti in professioni future.

Il livello di produttività nella produzione è significativamente più basso nell'Est rispetto all'Ovest, con i lavoratori orientali che guadagnano il 24 percento in meno per il loro lavoro in questo settore, nonostante siano passati 34 anni dalla riunificazione. Di conseguenza, colmare questo divario di produttività attirando grandi aziende nell'Est potrebbe potenzialmente aumentare le opportunità di lavoro e i salari in professioni future.

