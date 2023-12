Lessico del calcio: 'Squeaky bum time' e 'park the bus' aggiunti all'Oxford English Dictionary

Ora l'ingegno linguistico di due degli allenatori più influenti del calcio moderno - Alex Ferguson e Jose Mourinho - è stato ufficialmente riconosciuto dall'Oxford English Dictionary (OED).

La frase di Ferguson "squeaky bum time" e il commento di Mourinho "park the bus" sono due delle 15 aggiunte dell'OED a tema calcistico in vista dei Mondiali di calcio che si terranno quest'anno in Qatar .

"Mentre l'OED copre già un gran numero di termini calcistici, dal catenaccio alla noce moscata al portatore d'acqua, questo gruppo selezionato di aggiunte colma alcune lacune nella nostra formazione", ha dichiarato il dizionario in un comunicato.

L'espressione "tempo di cigolii" è nata in una conferenza stampa del 2003, quando Ferguson voleva mettere sotto pressione l'Arsenal, rivale del Manchester United nella Premier League inglese.

"Hanno un replay contro il Chelsea e se lo vincessero affronterebbero una semifinale tre giorni prima di giocare contro di noi in campionato", disse Ferguson.

"Ma poi hanno detto che avrebbero vinto il treble, no? È l'ora del barbone e noi abbiamo l'esperienza necessaria per affrontarlo".

L'OED definisce la frase di Ferguson come "un riferimento al suono di qualcuno che si muove irrequieto sulle sedie di plastica durante le fasi finali di una gara".

Anche l'attuale allenatore dell'AS Roma, Mourinho, famoso per la sua influenza sulla cultura britannica - tra cui un cameo nell'ultimo video musicale del rapper e cantante inglese Stormzy - è stato inserito nell'OED.

La definizione che l'OED dà del "park the bus" dell'ex manager del Chelsea è "giocare in modo molto difensivo, tipicamente facendo giocare la maggior parte dei giocatori esterni vicino alla propria porta e mostrando poche intenzioni di attacco".

"Come diciamo in Portogallo, hanno portato l'autobus e l'hanno lasciato davanti alla porta", ha detto Mourinho dopo il pareggio per 0-0 del Chelsea contro il Tottenham nel 2004.

"Sarei stato frustrato se fossi stato un tifoso che ha pagato 50 sterline [circa 56 dollari] per vedere questa partita perché gli Spurs sono venuti a difendere. Sono davvero frustrato perché c'era solo una squadra che voleva vincere, loro sono venuti solo per non subire gol. Non è giusto per il calcio che abbiamo giocato".

Alcune delle altre voci dell'OED relative al calcio sono: "Total Football" (un tipo di calcio d'attacco e di possesso spesso attribuito ai Paesi Bassi), "Row Z" (il posto più lontano dalla linea laterale in uno stadio), "False No. 9" (un giocatore che inizia nella posizione di attaccante ma si abbassa più in profondità) e "Trequartista" (un'espressione italiana che descrive un giocatore che gioca negli spazi tra il centrocampo e gli attaccanti).

Fonte: edition.cnn.com