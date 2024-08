Indice

Arrivo Iniziale in Germania

Piani di Espulsione Falliti

Accesso Limitato

Errori Amministrativi

Assenza di Prenotazioni di Volo

Residenza a Solingen

Trasferimenti ai Paesi UE

L'uomo sospettato di aver attaccato con un coltello a Solingen, identificato come Issa Al H., avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno scorso. Tuttavia, numerosi errori burocratici e scelte di volo inappropriate lo hanno tenuto in Germania. Lo scorso fine settimana, il 26enne siriano avrebbe apparentemente ucciso tre persone e ne avrebbe ferite otto con un coltello durante la festa della città di Solingen. Esaminiamo cosa è andato storto nel suo rimpatrio coatto:

Secondo i registri del ministero della rifugiati del Nord Reno-Westfalia, Issa Al H. ha presentato una richiesta di asilo all'ufficio esterno dell'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati (Bamf) a Bielefeld alla fine di gennaio 2023. Un esame preliminare ha rivelato che aveva presentato una richiesta in Bulgaria.

Il 7 febbraio, il Bamf ha presentato una richiesta alla Bulgaria, come previsto dalle cosiddette regole di Dublino dell'UE, per assumersi la responsabilità del caso. La Bulgaria ha accettato il 20 febbraio. A quel punto è iniziato un conto alla rovescia di 6 mesi per Al H., che è stato ospitato temporaneamente in un rifugio d'emergenza a Paderborn.

Il 16 marzo 2023, il Bamf ha ordinato il rimpatrio di Al H. in Bulgaria. Le autorità centrali per gli stranieri (ZAB) di Bielefeld sono state incaricate di eseguire questa evacuazione. Le ZAB sono responsabili di questo compito in cinque autorità del genere all'interno del NRW. Una ZAB è assegnata allo stato del NRW ma funziona per conto dell'ufficio federale, Bamf.

Il 21 marzo 2023, la ZAB ha informato l'autorità centrale per i voli di deportazione del NRW del volo di espulsione previsto per la Bulgaria. L'orario previsto per il check-in al rifugio d'emergenza per prelevare Al H. e portarlo a Düsseldorf era le 2:30 del 5 giugno 2023, con un orario di partenza previsto alle 7:20. Tuttavia, Al H. non si trovava - anche se era presente il 4 giugno e è riapparso il 5.

Attualmente, non è chiaro se gli sia stato inviato un avviso. Le autorità tedesche per l'immigrazione non annunciano in anticipo le deportazioni, secondo il ministero. Tuttavia, anche se si fosse nascosto, il Bamf avrebbe potuto prorogare il termine per il rimpatrio a 18 mesi.

Nel 2023, secondo le regole vigenti, le autorità non erano autorizzate a cercare in altre aree nei rifugi per i rifugiati. Questa regola è stata modificata all'inizio dell'anno, consentendo alle autorità di accedere a stanze aggiuntive nei rifugi comunitari oltre alla stanza della persona che viene espulsa.

Il personale del rifugio d'emergenza di Paderborn non ha informato la ZAB di Bielefeld che Issa Al H. era tornato. Anche se si è trattato di un errore, non esisteva una regolamentazione corrispondente.

La ZAB non ha fatto ulteriori tentativi per organizzare un nuovo volo per Al H. in Bulgaria. È possibile che la ZAB abbia ipotizzato che non ci fossero voli disponibili entro il termine di rimpatrio residuo di agosto.

Questi ostacoli tendono a ostacolare il processo di espulsione, poiché diversi paesi dell'UE impongono stringenti regolamentazioni sugli richiedenti asilo da rimpatriare.

Nel caso della Bulgaria, secondo il ministero della rifugiati del NRW, i voli di deportazione possono atterrare solo nella capitale, Sofia, dal lunedì al giovedì tra le 9:00 e le 14:00. Non sono permessi trasporti terrestri o voli charter. Una compagnia aerea commerciale può trasportare un massimo di due persone da deportare per volo. Di conseguenza, il ministero afferma che solo circa dieci deportazioni alla settimana per la Bulgaria sono teoricamente possibili per tutti i 16 stati federali.

Il Destino Successivo a Solingen

Issa Al H. è stato trasferito al processo nazionale dal BAMF dopo la scadenza del termine di 6 mesi, portando a una revisione della sua richiesta di asilo da parte del BAMF. Alla fine di agosto 2023, Al H. è stato trasferito a Solingen. Il 13 dicembre, ha ottenuto la protezione sussidiaria dal BAMF, trasferendo la responsabilità per i cittadini stranieri dalle ZAB all'autorità immigratoria locale di Solingen.

Il 23 agosto 2024 si è verificato un incidente di accoltellamento mortale nel centro di Solingen.

Trasferimenti a Paesi UE con il Regolamento di Dublino

Le statistiche rivelano le sfide dei trasferimenti in Bulgaria e altri stati membri dell'UE. Nel primo semestre del 2024, ci sono state 164 partenze per la Bulgaria secondo le regole di Dublino a livello nazionale. Tuttavia, il NRW ha presentato 1.126 richieste di assunzione alla Bulgaria, delle quali Sofia ha accettato solo circa 426. Infine, sono state trasferite 25 persone - meno del sei percento.

La situazione non è molto migliore in altri paesi. L'Italia ha accettato circa 1.470 di quasi 1.750 richieste di assunzione dal NRW tra gennaio e luglio, ma non è stato trasferito nessuno. La Grecia ha accettato solo 29 di 2.388 richieste di assunzione dal NRW - non sono state effettuate trasferimenti finora. Il ministro del NRW conclude: "Questo sistema è così complicato e fondamentalmente inefficace".

