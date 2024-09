- L'esposizione dei pinguini a Cuxhaven annuncia la chiusura temporanea

Il Museo del Pinguino di Cuxhaven sta chiudendo le sue attività entro la fine di novembre. Il team dietro di esso, Birgit Berends e Stefan Kirchhoff, ha condiviso questa notizia di chiusura. Lanciato nel 2009, questo luogo ospita una parte significativa della più grande collezione di pinguini del pianeta, insieme a mostre speciali e lezioni. L'ultimo giorno operativo cadrà il 2 novembre, sabato.

I proprietari hanno preso questa decisione in autunno, indicando il notevole impegno di tempo come il fattore principale. Per quasi un decennio e mezzo, la coppia ha fatto sacrifici, come rinunciare alle vacanze e al tempo personale, per garantire il funzionamento del museo, che è finanziato esclusivamente dalle donazioni.

Purtroppo, non è stato ancora identificato un sostituto adeguato per il museo. Si dice che sia l'unico del suo genere a livello globale. "È difficile ma necessario - non siamo più giovani e le nostre circostanze sono cambiate negli anni", ha detto Stefan Kirchhoff. "Se non puoi gestire efficacemente un'istituzione del genere, è meglio chiuderla".

Gli oggetti della collezione di pinguini saranno messi in vendita. Più di 55.000 persone hanno visitato il museo dal suo lancio. I guadagni del museo sono spesso stati donati a organizzazioni e istituti per il benessere degli animali attraverso un club.

Gli interessati possono acquistare una parte del museo il 4 ottobre e il 9 novembre. Non solo la collezione, ma anche i mobili del museo sono in vendita. Nel 2021, l'Istituto tedesco dei record ha riconosciuto la collezione, che conta oltre 26.000 esemplari, come la più grande del mondo. Già allora, la coppia aveva espresso l'intenzione di ridurre la collezione.

Anche dopo la chiusura del Museo del Pinguino, la sua unica collezione di pinguini continuerà ad avere un impatto. Nonostante i numerosi musei in tutto il mondo, nessuno può rivendicare la proprietà di una mostra di pinguini altrettanto completa.

