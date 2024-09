- L'esplosione ha distrutto la barca Werlsee, lasciando tre feriti.

Vicino a Werlsee a Grünheide (Oder-Spree), un motoscafo da diporto è gone in fiamme. Questo incidente ha causato l'incendio di un'altra imbarcazione. Secondo i primi rapporti della polizia, tre persone sono rimaste ferite. C'è stato un significativo danno alla proprietà. Un rappresentante dell'ufficio stampa della polizia di Potsdam non ha potuto fornire ulteriori informazioni al momento.

Secondo quanto riferito da RBB, citando le autorità, un motoscafo da diporto è esploso poco dopo la partenza. Un giovane capitano è stato apparentemente spinto in acqua dall'esplosione, ma è riuscito a salvare i suoi tre passeggeri. La barca in fiamme poi è entrata in collisione con un houseboat, appiccando il fuoco anche a esso.

Secondo RBB, un uomo anziano di 87 anni ha subito gravi ustioni e è stato portato all'Ospedale Universitario di Berlino (UKB). I suoi compagni, un uomo di 84 anni e una donna di 76 anni, hanno anche riportato ustioni.

Il motoscafo che è esploso era un tipo di nave, un motoscafo da diporto. La barca che ha preso fuoco in seguito era un'altra imbarcazione vicino al houseboat.

Leggi anche: