L'esplosione di una fornace in una fabbrica di nichel in Indonesia uccide 13 lavoratori e ne ferisce 38

L'incidente è avvenuto in una fabbrica del parco industriale di Morowali, sull'isola di Sulawesi.

La fabbrica è gestita dal gigante cinese dell'acciaio e del nichel Tsingshan, che detiene partecipazioni nella redditizia industria mineraria indonesiana del nichel e gestisce le operazioni con il suo braccio locale, Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).

Il portavoce della polizia di Morowali, Ipda Hamid, ha riferito all'affiliata CNN Indonesia che 13 persone sono morte sul posto e che diverse vittime sono state trasportate d'urgenza negli ospedali vicini per essere curate. I membri della polizia erano sul posto e un'indagine ufficiale era in corso, ha detto Hamid.

Nei video si vede il fumo denso e nero di enormi incendi che si alza nell'aria.

Tra gli operai uccisi ci sono otto indonesiani e cinque cinesi, ha riferito la Reuters.

L'esplosione sarebbe avvenuta mentre gli operai stavano riparando un forno. "Durante il processo di riparazione, si è verificata un'esplosione. In base alle prime indagini, è possibile che sia stata causata dalla presenza di liquido esplosivo sul fondo del forno", si legge in una dichiarazione rilasciata dall'azienda e riportata da Reuters.

Anche diverse bombole di ossigeno nelle vicinanze sono esplose, alimentando le fiamme, ha detto Hamid.

L'Indonesia è il più grande esportatore di nichel al mondo ed è anche ricca di rame, cobalto e bauxite, utilizzati nella produzione di batterie per veicoli elettrici (EV). Con l'aumento della domanda di veicoli elettrici in tutto il mondo, l'Indonesia è emersa come leader globale nella produzione di nichel e ha corteggiato in modo aggressivo gli investimenti stranieri in fonderie e impianti di lavorazione da Paesi come la Cina, grazie alle sue politiche commerciali favorevoli ai veicoli elettrici.

Ma i critici sostengono che la corsa del governo all'espansione della lavorazione del nichel e del mercato dei veicoli elettrici ha avuto un costo per l'ambiente e per le popolazioni, come gli agricoltori e le tribù indigene.

Il politico e attivista indonesiano Said Iqbal ha chiesto un'indagine da parte del Ministero della Manodopera indonesiano. "L'operatore deve sostenere i costi delle cure mediche e dei risarcimenti per gli infortuni delle persone colpite", ha dichiarato in un comunicato.

"Devono essere previste anche pesanti sanzioni per coloro che violano i regolamenti", ha aggiunto.

