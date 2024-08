- L'esplorazione della navigazione online emerge come principale attività di svago nello studio

"L'importanza di Internet nelle Nostre Vite Continua a Crescere", secondo il Prof. Ulrich Reinhardt, come emerge dal "Monitor delle Attività Leisure 2024" presentato oggi. Non sorprende, considerato quanto l'internet sia costantemente presente nella nostra vita – sul divano, a letto, o quando siamo in movimento. È diventato un elemento integrante del nostro tempo libero, permettendoci di personalizzarlo secondo le nostre preferenze, ha dichiarato il professore. Il sondaggio, condotto dalla Fondazione per gli Studi Futuri della British American Tobacco (BAT) dal 1986, conferma questo.

"Navigare su internet" è rimasta l'attività ricreativa più popolare, mantenendo la prima posizione rispetto agli anni precedenti. Su 100 persone intervistate, 97 hanno dichiarato di praticarla regolarmente (almeno una volta alla settimana). A seguire ci sono "guardare la TV" (84), "ascoltare musica" (82), "usare un computer, un laptop o un tablet" (78) e "usare lo smartphone per giocare, navigare o chattare" (78). "Scrivere o leggere email personali" (77) e "ascoltare la radio" (71) sono venuti dopo, mentre le attività rigenerative come "riflettere sui propri pensieri" (69) si sono piazzate solo all'ottavo posto. Attività sociali come "discutere di questioni importanti" (65) e "passare del tempo con il partner" (64) hanno seguito.

"Paura di Persevere Qualcosa" – Un Conundrum Moderno

Reinhardt ha sottolineato che tempi prosperi e sotto pressione hanno influenzato la natura delle attività ricreative rigenerative. Mentre un tempo il prendersi cura di sé e il dormire troppo erano comuni, molte persone ora scelgono consapevolmente di rallentare facendo nulla. Tuttavia, questa strategia non sempre funziona. "Le persone spesso si preoccupano di perdere qualcosa durante il loro tempo libero," ha detto il direttore della fondazione, facendo riferimento al fenomeno del "FOMO" (Fear of missing out).

Attività all'aria aperta tradizionali come "andare in un bar" e "visite al centro commerciale" hanno registrato un calo, mentre le gite di un giorno e i weekend fuori casa sono diventate più popolari. Gli scienziati hanno osservato un aumento delle attività come "mangiare fuori", "visite ai mercatini delle pulci" e il lavoro volontario (dal 18 al 32 percento), indicando un desiderio di attività esperienziali. "È un segno positivo," ha detto l'esperto, indicando che i tedeschi stanno diventando più coinvolti nella loro società.

Attività Fisica per l'Equilibrio è Fondamentale

Reinhardt ha evidenziato un cambiamento verso uno stile di vita più attivo e consapevole della salute negli ultimi dieci anni. "Passeggiate regolari o attività sportive come la corsa e le visite in palestra sono diventate attività ricreative comuni per molte persone," ha dichiarato il professore, mostrando l'aumento del desiderio di esercizio fisico. L'esperto ha anche sottolineato l'importanza di un'attività ricre

