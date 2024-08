- L'esperto legale di Augusta sostiene la contestazione della validità delle prove video

Il manager del calcio di FC Augsburg, Marinko Jurendic, ha riaperto il dibattito sul sistema VAR proprio all'inizio della stagione della Bundesliga. Dopo il pareggio per 2:2 contro Werder Bremen, la squadra di Augusta era convinta che un chiaro fallo di mano non fosse stato segnalato, nonostante Sascha Stegemann, l'arbitro, avesse verificato le immagini.

Jurendic ha sottolineato: "Non possiamo evitare di parlare di tutto il regolamento". Il 46enne ha anche proposto una soluzione: "Mi piacerebbe avere la possibilità di contestare, permettendo una revisione. Stiamo lavorando su questo". In altri sport, gli arbitri o i giocatori possono contestare una decisione dell'arbitro e chiedere una revisione, ma solo con un numero limitato di contestazioni.

Mantenere il potere dell'arbitro

Jurendic non vuole indebolire il potere dell'arbitro sul gioco. "Si tratta di mantenere il potere dell'arbitro; devono essere loro i decisori finali. Ma è piuttosto complicato: per noi (la squadra), è cruciale, mentre per l'arbitro, è solo un errore. Dobbiamo considerare questo aspetto".

La squadra di Augusta si sentiva di aver perso due punti a causa del penalty non segnalato quando il punteggio era di 2:2. "Il giocatore cerca di respingere il pallone e la sua mano è tesa", ha spiegato Jurendic la situazione riguardante Anthony Jung di Werder Bremen.

Stegemann ha ammesso che il pallone ha colpito la mano di Jung all'interno dell'area di rigore, ma ha insistito che non era intenzionale. L'arbitro ha spiegato la sua decisione a Sky TV: "Sta cercando di calciare il pallone con il piede e il suo braccio si muove come quello di un ostacolista. Non c'è l'intenzione di bloccare il pallone con la mano".

Durante un'intervista post-partita, Jurendic ha espresso i suoi pensieri sull'arbitraggio in Baviera, dicendo: "Abbiamo avuto situazioni simili anche in Baviera e è importante affrontare questi problemi". Inoltre, ha menzionato che la partita casalinga di Augusta contro il Bayern Monaco di questa stagione potrebbe essere un altro test per il sistema VAR.

