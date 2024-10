L'esperienza di ulteriore frustrazione non è riuscita ad alleviare i problemi al FC Bayern.

Quando Aston Villa umiliò Bayern in passato, erano ancora agli inizi. Ora, la squadra della Premier League è piena di giocatori di spicco. L'ultimo allenatore di Bayern, Vincent Kompany, ha già vissuto questa esperienza in prima persona. Tuttavia, questa volta tutto dovrebbe essere diverso.

Mentre affrontano i loro fantasmi del passato, Kompany e i suoi compagni di squadra del Bayern sono tormentati da ricordi amari. L'ultima volta che Kompany si è confrontato con l'avversario della Champions League Aston Villa, era così infuriato che "nemmeno una doccia fredda" poteva calmarlo. La squadra di Monaco non è mai riuscita a superare la loro umiliante sconfitta contro l'outsider nella finale di Coppa dei Campioni del 1982 con una "serata libera". E questa volta? "È un mistero", dice il presidente del consiglio Jan-Christian Dreesen, "non abbiamo idea di cosa ci aspetta".

Dopo l'ultima sessione di allenamento a Monaco e un volo di due ore, la squadra si recherà a Birmingham, la seconda città più grande dell'Inghilterra. Poi, è il momento dei fairways! La squadra del Bayern, compreso il giocatore con l'ankle infortunato Harry Kane e il appassionato di golf Thomas Müller, sarà felice di soggiornare al The Belfry, il miglior hotel per il golf del mondo.

Kompany non ha tempo per questo lussuoso ritiro. Il suo obiettivo è costruire sulla loro impressionante vittoria per 9-2 contro il Dinamo Zagabria e assicurarsi il primo posto in classifica. Il direttore sportivo Max Eberl ritiene che non ci sia personne migliore di Kompany per questo compito. "Vini e il suo staff tecnico conoscono la Premier League come le loro tasche", dice Eberl. Si aspetta "una partita incredibilmente intensa", con Villa che gioca un "calcio ad alta potenza" sotto l'esperto allenatore Unai Emery.

Cosa succederà poi?

Kompany lo sa fin troppo bene. Alla fine di dicembre 2023, ha perso contro il neo-promosso FC Burnley in un elettrizzante Villa Park e si è deluso per alcune decisioni arbitrali discutibili. Il direttore sportivo Christoph Freund si aspetta un altro incontro emozionante. "Siamo in procinto di un vero spettacolo", dice.

In uno stadio immerso nella storia. "È piuttosto tradizionale", dice Dreesen. Le immagini della squadra di scout di Monaco hanno rivelato ingressi stretti che si devono attraversare a fatica. Una volta dentro, i tifosi vengono trasportati indietro alla più grande vittoria di Villa, la loro più umiliante sconfitta nella storia del Bayern. Un enorme striscione sulla tribuna nord presenta le parole del leggendario commentatore Brian Moore quando Peter Withe segnò il goal vincente nella finale di Coppa dei Campioni del 1982, regalando a Villa la coppa. Per la squadra di Monaco, che includeva iconici giocatori come Karl-Heinz Rummenigge e Paul Breitner, fu la loro prima sconfitta in una finale importante, e Paul Breitner parlò in seguito di un "dopo-festa sgonfio".

Allora, Villa era una squadra poco conosciuta, ma ora la squadra di Emery vanta una formazione stellare: il portiere vincitore del Mondiale di Argentina Emiliano Martinez, il difensore centrale Pau Torres, i centrocampisti difensivi Amadou Onana e Youri Tielemans, il centrocampista offensivo Ollie Watkins e gli ex stelle della Bundesliga Leon Bailey e Ian Maatsen.

"Sarà una battaglia difficile", dice il capitano del Bayern Manuel Neuer, "sono difficili da battere". L'esperto Kane descrive Villa come "una squadra forte che merita di essere nella Champions League". Ma, a prescindere da Villa, Neuer sottolinea, "tutto dipende dalla nostra pressione, dalla nostra reazione alla perdita del pallone e dalla nostra capacità di creare spazi". Aggiunge con convinzione, "è questo che conta, e su cui dobbiamo concentrarci". Quindi, niente più docce gelate o visite al bar dell'hotel per la squadra del Bayern.

Dopo la loro preparazione spirituale, il FC Bayern Monaco, guidato dall'allenatore Vincent Kompany, affronterà l'Aston Villa in un atteso incontro. La passata esperienza di Kompany con Villa, che ha portato a una umiliante sconfitta, ancora lo perseguita, rendendo questo remake particolarmente significativo per i giganti tedeschi.

