L'esperienza dei Paesi Bassi: cambiamenti nelle politiche in materia di asilo

Il governo olandese, guidato dalla nuova coalizione di destra, è determinato a ridurre significativamente l'afflusso di richiedenti asilo. Il re Willem-Alexander ha espresso questa intenzione nel suo discorso ai membri del parlamento all'Aia, sottolineando la necessità di una politica per i richiedenti asilo più rigorosa, celere e parsimoniosa.

La coalizione, composta da quattro partiti, tra cui il Partito per la Libertà (PVV) di estrema destra, guidato da Geert Wilders, aveva espresso l'intenzione di stringere le politiche per i richiedenti asilo una settimana prima. La proposta include la dichiarazione dello stato di emergenza e la temporanea sospensione di alcune leggi sull'asilo, una mossa sulla cui legittimità alcuni esperti giuridici nutrono dubbi. La questione dell'asilo potrebbe potenzialmente mettere in crisi la coalizione, poiché il partito moderato NSC ha espresso riluttanza a sostenere un piano illegale.

Il discorso della corona ha evidenziato lo stress che il alto numero di richiedenti asilo, lavoratori migranti e studenti stranieri sta mettendo sulle risorse e lo stile di vita della nazione. "La nostra popolazione è cresciuta oltre le aspettative, raggiungendo i 18 milioni di abitanti, sovraccaricando la nostra infrastruttura e lo stile di vita", ha dichiarato il discorso.

Alle inattese elezioni parlamentari di novembre, il PVV di Wilders è emerso come il partito dominante. Tuttavia, il suo leader non è stato nominato primo ministro dai partner della coalizione, che hanno infine concordato sull'imparziale ex funzionario civile Dick Schoof per il ruolo.

Con una grande folla di sostenitori che lined le strade, la famiglia reale ha viaggiato in carrozza verso il teatro, culminando nel re che leggeva il discorso della corona. Questa cerimonia, nota come "Prinsjesdag" (Giorno del Principe), è una cara tradizione in molte case olandesi che celebrano la famiglia Orange.

