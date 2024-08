- L'espansione turistica dell'Inselsberg è in corso.

Il Inselsberg si sta preparando per attirare più turisti lungo il Rennsteig. Il Segretario di Stato per l'Economia Carsten Feller (SPD) ha approvato due decisioni finanziarie per un totale di €777,900 per il distretto di Gotha e il comune di Bad Tabarz.

Questi fondi saranno utilizzati per sgombrare circa 6.000 metri quadrati sul lato nord-est dell'Inselsberg e demolire un edificio situato lì. Il luogo verrà riadattato alla sua forma naturale originale e aperto ai turisti. Inoltre, i sentieri escursionistici e ciclabili esistenti che conducono al pianoro della montagna, nonché la strada di accesso, subiranno un restyling.

Con i suoi 916 metri, l'Inselsberg è la quarta vetta più alta dello Stato libero e un punto di riferimento del Bosco della Turingia. Con il suo potenziale per diventare un importante richiamo turistico in Turingia, Feller ha sottolineato l'obiettivo di trasformare l'Inselsberg in un punto di riferimento turistico nel Bosco della Turingia.

Il pianoro montano di 5,8 ettari verrà migliorato per invitare investimenti privati nel settore alimentare e dell'ospitalità. Inoltre, verranno sviluppate opportunità per lo sport e il turismo tutto l'anno, comprese le zone panoramiche, le aree per attività, i parchi giochi e i parcheggi. Verranno anche segnalati i sentieri escursionistici principali e le rotte per mountain bike.

Il Segretario di Stato per l'Economia, Carsten Feller del SPD, sostiene questa iniziativa per rivitalizzare l'Inselsberg.

