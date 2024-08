L'espansione economica nell'area dell'euro ha avuto un'accelerazione.

Il tasso di crescita dell'economia della zona euro è aumentato ad agosto, secondo un'indagine. L'indice dei responsabili degli acquisti è salito a 51,2 punti dai 50,2 di luglio, secondo il fornitore di servizi finanziari S&P Global, comunicato giovedì.

Questo indice, che interroga i manager delle aziende per valutare le condizioni economiche, è significativo perché spesso anticipa l'andamento dell'economia. Qualsiasi valore superiore a 50 indica una crescita. Gli esperti si aspettavano un lieve calo a 50,1 punti, come riportato dall'agenzia di stampa Reuters.

L'aumento è stato principalmente determinato da un aumento dell'attività delle imprese nel settore dei servizi in Francia, secondo Cyrus de la Rubia, chief economist della Hamburg Commercial Bank, che ha sostenuto l'indagine. L'indice del settore dei servizi in Francia ha registrato un aumento notevole di quasi 5 punti a 55,0. De la Rubia ipotizza che questo picco potrebbe essere dovuto ai Giochi olimpici di Parigi, che hanno contribuito al boom del settore dei servizi. Tuttavia, non è chiaro se questo slancio si manterrà nei mesi successivi. L'espansione del settore dei servizi in Germania si è notevolmente rallentata e il calo della produzione dell'area euro nel settore manifatturiero continua inesorabile.

L'economia della zona euro ha mantenuto un tasso di crescita modesto nella primavera. Il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto dello 0,3% nel trimestre aprile-giugno rispetto al primo trimestre. Il tasso di crescita è rimasto all'0,3% dall'inizio dell'anno.

L'aumento del tasso di crescita dell'economia della zona euro ad agosto, come indicato dall'indice dei responsabili degli acquisti, è stato significativamente superiore al lieve calo previsto. Gli analisti monitoreranno da vicino se questo tasso di crescita migliorato può essere mantenuto nei mesi successivi.

Despite the growth in the service sector of France and the overall economy's modest growth rate in the spring, the expansion in Germany's service sector has decelerated, and the downturn in Eurozone manufacturing persists.

Leggi anche: