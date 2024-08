- L'espansione di Stada Pharmaceutical continua, ma il tasso di aumento delle vendite è in calo.

Stada: boom dei ricavi grazie ai generici e ai farmaci specializzati

Il produttore farmaceutico Stada ha registrato un boom dei ricavi grazie alle vendite di medicinali generici e specializzati. La società ha annunciato un aumento del 9% delle vendite annuali nel primo semestre, raggiungendo circa €2 miliardi, con un aumento dell'11% dell'ebitda adjusted a €463,5 milioni. Il ceo Peter Goldschmidt ha attribuito questo risultato al superamento delle medie di mercato. Nel primo semestre, il reddito netto di Stada è aumentato del 15% a €186 milioni rispetto all'anno precedente.

Conosciuta per il suo rimedio per il raffreddore Grippostad e il prodotto per la cura del sole Ladival, le vendite di generici e farmaci specializzati di Stada sono aumentate a due cifre, in parte grazie all'arrivo di nuovi marchi. Tuttavia, le vendite di medicinali da banco hanno registrato un aumento più modesto del 3%, che Stada ha attribuito a una stagione influenzale fiacca che ha ridotto la domanda per alcuni dei propri marchi.

Escludendo l'attività in Russia, che i proprietari, i fondi di private equity Bain Capital e Cinven, hanno deciso di separare, i risultati del primo semestre sono entrati in gioco. Questa decisione fa parte dei piani per vendere o quotare in borsa Stada, che impiega circa 11.500 persone. In precedenza, l'attività in Russia contribuiva per più del 15% alle vendite e veniva considerata un ostacolo considerevole. Nonostante il conflitto in Ucraina, Stada ha rifiutato di abbandonare la Russia, sottolineando l'importanza di fornire medicinali alla popolazione locale.

I negoziati per una possibile vendita o quotazione in borsa di Stada, che impiega circa 11.500 persone, sono stati ritardati più del previsto. Bain Capital e Cinven sono ancora in trattative con potenziali acquirenti, che vanno da fondi di private equity a società farmaceutiche. Parallelamente, si stanno anche preparando per un'eventuale quotazione in borsa.

Il boom dei ricavi di Stada è stato principalmente determinato dalle vendite dei medicinali Stada, che includono sia medicinali generici che specializzati. Nonostante un aumento del 3% delle vendite di medicinali da banco, è stata la forte performance dei medicinali Stada a guidare la crescita complessiva.

