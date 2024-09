L'espansione delle vendite di Siemens mostra segni di declino.

Siemens non sta espandendo quanto previsto nell'anno finanziario in corso, principalmente a causa di un settore dell'automazione in difficoltà. Secondo il CFO Ralf Thomas, il tasso di crescita delle vendite ora sembra diretto verso un aumento del 3%, invece del 4% iniziale.

A agosto, Siemens aveva previsto che la crescita sarebbe rimasta entro i limiti inferiori della sua gamma prevista del 4-8% per l'anno fiscale 2023/24 (che si conclude a settembre). Tuttavia, si prevede ancora che raggiungeranno i loro utili previsti di 10,40-11,00 euro per azione. Come ha detto Thomas al giornale, "La capacità di guadagno è saldamente al livello che abbiamo annunciato".

Gli investitori possono attendersi un aumento del dividendo, come assicurato dal CFO. Ha dichiarato: "Manteneremo la nostra politica di dividendi progressivi, quindi il pagamento è probabile che aumenti". Per l'anno fiscale 2022/23, Siemens ha distribuito 4,70 euro per azione in dividendi.

Siemens potrebbe non raggiungere la sua previsione di vendite, principalmente a causa della sua divisione Digital Industries a lungo termine. Il fatturato nel settore dell'automazione e del software è previsto in calo del 8%, che potrebbe anche aumentare. L'attività di Siemens in Cina nell'automazione degli impianti e le esportazioni da paesi come la Germania e l'Italia stanno affrontando difficoltà.

Secondo Thomas, "La divisione dell'automazione sta lavorando sodo per raggiungere i suoi obiettivi. La prima metà dell'anno fiscale successivo continuerà ad essere una sfida significativa". Potrebbe volerci fino a febbraio 2025 per riportare i livelli di inventario in Cina alla normalità.

