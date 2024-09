L'espansione del settore dell'IA sta osservando un triplo acceleramento rispetto al settore generale dell'IT.

Il mercato globale dell'IA sta prosperando e sembra essere su una traiettoria inarrestabile. Gli analisti prevedono che i guadagni globali da questa tecnologia supereranno il segno di $1.27 trilioni entro il 2028.

Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza Sopra Steria, il mercato valeva $540 miliardi lo scorso anno. Con un tasso di espansione annuale del 19%, il settore dell'IA sta crescendo a un ritmo tre volte più veloce del settore IT più ampio. Le maggiori prospettive sono percepite nei domini di "IA per gli esseri umani" e "IA per il software".

Gli esperti prevedono un aumento di tre volte del mercato per entrambi questi segmenti entro il 2028. Il primo si riferisce a strumenti IA come Microsoft Copilot e OpenAI ChatGPT. "Questa categoria sta assistendo a una significativa crescita nei settori dei servizi finanziari, della sanità, dell'e-commerce e dei media", affermano.

ChatGPT, il chatbot che ha acceso la frenesia dell'IA più di un anno fa, è un esempio di tali strumenti IA. Questi programmi sono alimentati da enormi set di dati e hanno la capacità di generare testo simile all'umano, codificare software e condensare informazioni. Lavorano secondo il principio di stimare le continuazioni della frase parola per parola.

"L'IA per il software" sta aiutando gli sviluppatori di software nei loro compiti. I progressi negli strumenti user-friendly che possono aiutare i principianti a creare software complessi stanno guadagnando slancio in questo segmento. "L'IA per i processi" è prevista come il settore più influente nel 2028, con un valore stimato di circa $390 miliardi, secondo il rapporto. L'automazione dei processi aziendali è alla base di questo segmento.

Oltre a queste applicazioni, questi programmi possono anche essere utilizzati per identificare anomalie e riconoscere frodi. Il settore "IA per le macchine", previsto per raggiungere i $330 miliardi, si concentra sull'integrazione degli impianti industriali e sull'interpretazione dei vasti quantità di dati che queste macchine producono.

