- L'espansione degli incendi boschivi non causa preoccupazione agli specialisti

L'incendio nei pressi di Jüterbog non mostra segni di rallentamento. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, ora si estende su oltre 67 ettari, rispetto ai 51 della notte di giovedì. Un elicottero che getta acqua e due autopompe sono presenti, con 32 vigili del fuoco che lavorano duramente per contenerlo.

Non c'è ancora motivo di panico, ha riferito il capo dei vigili del fuoco del Brandeburgo Raimund Engel alla DPA. 'Questo incendio non rappresenta alcuna minaccia', ha detto Engel. Non ci sono aree abitate o infrastrutture nelle vicinanze.

'L'incendio potrebbe ancora espandersi fino alle linee di fuoco', ha avvertito Engel. Le linee di fuoco sono ampi sentieri o spazi aperti accessibili ai vigili del fuoco, da cui possono combattere l'incendio. Secondo i vigili del fuoco, le fiamme non hanno ancora raggiunto queste barriere.

Engel ritiene improbabile che l'incendio salti queste linee. Queste linee sono spesso vasti spazi aperti. In punti meno spaziosi, i vigili del fuoco raddoppieranno gli sforzi per prevenire un salto. 'Sono ottimista', ha detto Engel.

La presenza di munizioni sepolte nel terreno aumenta le sfide per i vigili del fuoco

L'incendio nella zona di addestramento militare abbandonata vicino a Jüterbog, nel Brandeburgo, è divampato giovedì alle 11:40, per cause ancora ignote. Il capo dei vigili del fuoco Rico Walentin aveva precedentemente ipotizzato che l'incendio si sarebbe propagato inizialmente. La presenza di vecchie munizioni nel terreno complica le operazioni dei vigili del fuoco. Un elicottero già in azione giovedì.

Lo scorso anno, un incendio ha interessato circa 700 ettari dello stesso luogo. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per giorni. Aerei e elicotteri hanno combattuto l'incendio dal cielo. Un incendio simile è divampato nella stessa area forestale a metà agosto.

La Commissione, tenendo conto dell'incendio boschivo in corso a Jüterbog, potrebbe decidere di destinare ulteriori risorse per le operazioni di spegnimento.

