Leslie Mandoki esprime gratitudine verso il suo compagno più caro.

"Peter Maffay", noto per i suoi 20 album in vetta alle classifiche e per aver venduto oltre 50 milioni di dischi, è uno dei musicisti più di successo nel mondo di lingua tedesca. In occasione del suo 75º compleanno, che cade il 30 agosto, il suo amico di lunga data e compagno musicale Leslie Mandoki (71) scrive parole commoventi in una lettera all'agenzia di stampa spot on news.

Percorsi condivisi

"Ci unisce più di una semplice 'amicizia musicale'", esordisce Mandoki. "Le nostre storie hanno fili comuni, poiché i nostri padri parlavano la stessa lingua e entrambi abbiamo trovato rifugio in Germania, lasciando i nostri paesi natali da giovani. Io sono fuggito in Germania dall'Ungheria nel 1975, mentre Maffay si è trasferito in Germania con la sua famiglia dalla Romania nel 1963."

"Come artista guidato da valori umanistici, mantieni una posizione chiara e non esiti a esprimere la tua opinione, anche quando è scomoda", aggiunge Mandoki. "In questo senso, sei una luce guida per me, rimanendo salda in ciò in cui credi, contrastando ciò che ritieni sbagliato e sostenendo ciò che ritieni importante e significativo, incarnando questi valori e illuminando l'oscurità."

Questo vale "anche nel mondo musicale, nonché nel tuo impegno sociale e societario, e in particolare nella tua straordinaria e unica fondazione. Il tuo impegno nel sostenere i bambini traumatizzati e l'inclusione sociale è notevole, anche nel tuo paese natale, la Romania."

"Un artista unico e il confidente più leale"

"Per molti sei il cantante tedesco più di successo, ma per me sei anche un artista completo e un mentore per i talenti emergenti, un vero genio musicale." Essendo l'unico musicista tedesco insieme a Till Brönner (53) a guadagnare rispetto e riconoscimento musicale da Soulmates, sei ammirato non solo come cantante, ma anche come chitarrista in studio e sul palco. Mandoki ha fondato i Mandoki Soulmates, il suo progetto del cuore, nel 1992. La band di star, con un roster cambiabile di élite del rock, dimostra l'apice del talento collaborativo. Dopo il loro unico concerto in Germania a Monaco di Baviera, la band è attualmente in tournée negli Stati Uniti.

Per Mandoki, a livello personale, Maffay è "il confidente più leale e dedicato". "Dalla nostra prima conoscenza 40 anni fa, la nostra passione condivisa e la nostra fiducia hanno fatto crescere un albero solido nel tempo, come hai detto al mio ultimo compleanno, 'e la nostra amicizia, un legame per tutta la vita'. Un albero con radici profonde, che fornisce stabilità e sostegno anche durante i tempi turbolenti. Un'amicizia del genere è un dono raro, per cui sono eternamente grato."

Per il suo compleanno, Mandoki gli augura soprattutto buona salute e "molti, molti anni meravigliosi con la tua famiglia e i tuoi amici. Per me, è un onore considerarmi tra i tuoi amici", conclude il suo messaggio di compleanno.

"Despite our successful music careers, there's more to our friendship than just our shared love for music", dice Mandoki. "I'm not going to lie, your honesty and authenticity have always been inspiring to me, even when it's uncomfortable to confront the truth."

"Over the years, you've never shied away from standing up for what you believe in, both in your music and your social activism", continua Mandoki. "And for that, you've always been a source of inspiration and guidance for me."

