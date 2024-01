Leslie Jordan amava Instagram e lo ricambiava.

Dopo la morte dell'attore comico, avvenuta lunedì all'età di 67 anni, molti si sono riversati sul suo account verificato per condividere il loro dolore.

Sembra appropriato, visto l'uso prolifico che Jordan faceva della piattaforma dei social media.

Durante l'apice della pandemia, ha portato gioia a molti con il suo saluto caratteristico, "Well s**t. Come state?", pronunciato con il suo classico strascico del Sud.

Instagram ha portato a Jordan più fama e ha offerto al suo pubblico una piattaforma per connettersi con un tipo di zio impertinente, divertente e di cui molti avevano bisogno in un periodo buio.

Nel 2020 Jordan ha raccontato al Washington Post di essere tornato dalla California alla natia Chattanooga per affari di famiglia e di aver deciso di rimanere per rifugiarsi sul posto con i suoi cari.

"Preferirei di gran lunga stare rintanato con la mia famiglia", disse all'epoca. "Mia madre ha 94 anni, ho una sorella gemella identica - è come un'opera di Tennessee Williams. Siamo tutti qui".

Il desiderio di essere vicini, ma non troppo, alla famiglia è stato percepito da molti.

Ho preso una piccola casa qui vicino, un Airbnb, perché ho pensato: "A 65 anni non posso tornare a vivere con mia madre". Così la sera vengo qui", ha scherzato.

La star di "Call Me Kat" ha raccontato al Tulsa World nel 2021 di aver postato due volte al giorno per 80 giorni.

Un amico mi chiamò dalla California e mi disse: "Sei diventato virale"", ha ricordato Jordan. "E io ho detto: 'No, sto bene'. E lui disse: 'No, sei virale'".

Presto avrebbe imparato cosa significava. Jordan si è guadagnato un seguito su Instagram di quasi 6 milioni di persone che si sono divertite con le sue battute, osservazioni e storie.

In un video del 2020, si ede sul bancone della sua cucina nel tentativo di meditare e scavare nella sua mente prima di arrendersi.

"Porca miseria", ha scherzato. "Non voglio essere sveglio nella mia mente. È come un quartiere malfamato, tesoro, non vuoi stare lì da solo".

Jordan sembrava divertirsi tanto con le sue buffonate quanto con il suo pubblico.

Ha detto ad Anderson Cooper della CNN: "Dovete divertirvi, dovete tenere alto il morale. Dovete ridere. Dovete aiutarvi a vicenda".

L'ultimo post di Jordan prima di morire, pubblicato domenica, ha fatto venire i brividi alla luce di ciò che sarebbe accaduto.

Lo ritraeva mentre cantava un inno con l'artista Danny Myrick.

"Quando l'appello sarà chiamato lassù, io sarò lì", cantavano insieme.

Fonte: edition.cnn.com