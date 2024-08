- L'esistenza quotidiana rustica: "Lunchtime" trasformato in cinema

I vastità sono immense, i vecchi muretti a secco sono scomparsi. Gli alberi sono stati abbattuti per creare strade più dritte e larghe. I campi sono diventati più grandi ma meno numerosi. Nei paesi, i piccoli negozi, le scuole e le taverne hanno chiuso. La gente si incrocia raramente ora. Questo è il risultato della concentrazione fondiaria, una trasformazione che sta plasmandosi nei nostri paesaggi rurali dal 1970.

La scrittrice tedesca Dörte Hansen ("Altes Land") ha affrontato questo tema nel suo romanzo del 2018 intitolato "Pausa di Mezzogiorno". Diretto e prodotto da Lars Jessen nel 2022, questa produzione tranquilla, serena e evocativa andrà in onda sulla televisione gratuita. La ZDF trasmetterà "Pausa di Mezzogiorno" il lunedì alle 20:15.

Il professor Ingwer Feddersen di Kiel lascia il suo posto universitario e la sua convivenza per un po' per aiutare i suoi due "anziani" nel suo villaggio frisone del Nord di Brinkebüll. Ma anche in passato, le cose non erano così semplici come sembrava a Ingwer. Ancora una volta, l'uomo di mezza età deve interrogarsi sulla sua vera identità e sul suo posto nel mondo.

L'attore di caratteri e beniamino del pubblico Charly Hübner (precedentemente di "Polizeiruf 110") guida il cast. Jessen ritrae i cambiamenti e i rivolgimenti in modo malinconico e realistico, con scene suggestive di camion e automobili che passano accanto a case parzialmente deserte con le finestre vuote lungo le strade asfaltate di Brinkebüll - fino a investire un bambino in bicicletta.

Ottimi attori come Hildegard Schmahl ("Il capitano di Young Winnetou") e Peter Franke ("Sangue di Ostfriesen") nei panni dei nonni e degli osti in difficoltà, trasmettono un senso di intimità commovente. Entrambi gli attori non hanno problemi a mostrare i loro corpi anziani e altri segni di invecchiamento fisico e mentale.

Come tipico dei locali frisoni del Nord, la loro comunicazione - o meglio, la sua mancanza - spesso consiste in segnali non verbali. "Na - che dici?" (Come va?) - potrebbe essere il suono di un saluto sincero dopo decenni tra vecchi amici. In particolare, Hübner, di solito un personaggio autorevole, si fa da parte come cittadino che cerca redenzione per ciò che crede sia stata la sua negligenza nei confronti dei due "anziani" e del loro "krog" (osteria). Condu

