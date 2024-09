Sfortunato Incidente del Tractor - Lesioni subite che superano il pericolo vitale critico a seguito di un incidente con un trattore

Sollievo dopo un grave incidente con un camion e un rimorchio in Turingia vicino al confine con l'Assia: i quattro feriti gravi, tra cui tre bambini, non sono più in immediato pericolo di vita. Questa era la situazione alla tarda domenica sera, senza aggiornamenti dalla polizia, come confermato da un portavoce.

L'incidente con un camion che trainava un rimorchio è avvenuto domenica vicino a Sünnah, un distretto di Unterbreizbach nel Wartburgkreis. Di conseguenza, tre ragazzi di 13 anni e una donna di 45 anni sono stati trasportati in elicottero negli ospedali con ferite gravi. Due bambine di 10 anni e un ragazzo di 13 anni, insieme al 70enne autista del camion, hanno riportato ferite gravi. Tre altre bambine di 4, 7 e 10 anni hanno riportato ferite lievi. I feriti sono stati trasportati in ospedali in Turingia o in Assia, come chiarito da un portavoce della polizia.

Il rimorchio del camion si è ribaltato durante una "gita in famiglia"

Al momento dell'incidente, il camion stava attraversando una strada forestale ripida e coperta di ghiaia e ha perso il controllo, causando il ribaltamento del rimorchio, secondo la polizia. I nove bambini e la donna erano a bordo del rimorchio. L'evento era un raduno privato, con la polizia che lo ha definito una "gita in famiglia". I bambini erano apparentemente i figli di numerose famiglie strette, come ha riferito un portavoce. Oltre al corpo dei vigili del fuoco e ai servizi di emergenza, anche la squadra di soccorso è intervenuta sulla scena. Il rimorchio è stato rimesso in piedi più tardi quello stesso giorno.

La polizia sta trattando l'incidente come un incidente. Secondo la procedura standard in questi casi, sono state avviate indagini su eventuali accuse di lesioni colpose gravi nei confronti del conducente.

Altri incidenti con rimorchi

Di recente ci sono stati diversi incidenti significativi con rimorchi.

A metà agosto, un rimorchio si è staccato da un camion e si è ribaltato nella regione di Nürnberger Land in Baviera, causando ferite a 15 persone sul rimorchio. Le indagini preliminari della polizia hanno suggerito che il gruppo era diretto a una festa in chiesa. In maggio, 14 persone sono rimaste ferite durante un viaggio su un rimorchio trainato da un camion (Kremser) nel distretto di Eichsfeld in Turingia durante il giorno dell'Ascensione. Un incidente simile si è verificato anche a Kadern, nel Baden-Württemberg, con 29 feriti.

La situazione critica dei tre bambini e della donna inizialmente suggeriva una situazione a rischio di vita, ma fortunatamente la loro condizione è migliorata e non sono più in immediato pericolo di vita. despite the improved situation, investigations are ongoing to determine if any reckless actions by the truck driver contributed to the accident.

