L'esercizio fisico come possibilità di alleviare la depressione?

Combattere eternamente la stanchezza e la mancanza di motivazione è tipico della depressione. L'esercizio fisico e l'attività fisica possono alleviare altri sintomi associati alla depressione. Tuttavia, mettersi in movimento può spesso sembrare un compito scoraggiante per coloro che lottano contro questa malattia mentale. Ci sono sport specifici che potrebbero essere benefici? E quali metodi si possono utilizzare per incoraggiare il movimento?

La depressione è un disturbo mentale diffuso in Germania, che colpisce milioni di persone. Può essere trattata attraverso diverse modalità, come la psicoterapia, i farmaci e l'attività fisica. L'esercizio fisico è stato dimostrato essere utile nell'alleviare i sintomi depressivi, secondo la ricerca scientifica.

Tuttavia, per molti che ne soffrono, diventare attivi sembra impossibile. L'essenza della depressione spesso include la letargia e l'emotività. Ma, come spiega Jens Kleinert, professore di psicologia dello sport e della salute all'Università tedesca dello sport di Colonia, l'inattività non migliorerà il tuo stato. Lo sport e l'esercizio fisico vengono spesso utilizzati in combinazione con il trattamento della depressione in entrambi i contesti clinici e ambulatoriali.

Secondo Kleinert, ci sono quattro fattori principali che contribuiscono all'impatto positivo dello sport sulla depressione: attivazione, umore elevato, miglioramento del concetto di sé e aumento dell'integrazione sociale.

Aumentare i Livelli di Attività

L'esercizio fisico regolare e l'attività fisica aiutano a combattere la stanchezza e la letargia. "Le persone depresse si sentono più vigorose, sveglie e attive", spiega Kleinert, il che rende le attività quotidiane più gestibili.

Esplorare le Emozioni

La depressione spesso porta a un vuoto emotivo, come fa notare Kleinert. "Lo sport può spesso fornire una crepa in questa barriera emotiva, almeno parzialmente", dice, poiché diverse emozioni sono coinvolte in diversi sport, come il miglioramento, la vittoria o la sconfitta, soprattutto quando si esercita con gli altri.

Migliorare l'Image di Sé

Coloro che soffrono di depressione lottano con l'autostima e l'immagine corporea. L'esercizio fisico e l'attività fisica possono aiutare a superare queste sfide. "Imparano nuove abilità o migliorano le loro abilità, come forza, flessibilità o resistenza", nota Kleinert. "Il corpo viene percepito positivamente e si nota un cambiamento positivo, che aumenta l'autostima".

Sentirsi Connessi

Il ritiro sociale e la sensazione di isolamento sono frequenti nei pazienti depressi. L'esercizio fisico, in particolare le attività di gruppo, può aiutare a mitigare questi problemi, spiega Kleinert. "Le attività di gruppo come gli sport di squadra, lo yoga o l'allenamento fitness congiunto promuovono un senso di comunità".

Per coloro che potrebbero essere riluttanti a partecipare a sport di squadra o ad attività di gruppo, ci sono altre opzioni altrettanto efficaci.

Gli Sport più Efficaci

In sostanza, qualsiasi attività che coinvolga il movimento può aiutare a combattere la depressione. Uno studio meta-analitico britannico ha esaminato 218 trial clinici randomizzati con oltre 14.000 partecipanti che soffrivano di depressione e ha confrontato l'efficacia di diversi sport. I risultati hanno indicato che camminare, correre e yoga, soprattutto quando praticati a intensità più elevate, hanno portato a benefici particolarmente significativi.

L'allenamento endurance è stato a lungo considerato efficace contro la depressione a causa del suo influsso positivo sui cambiamenti neurali, dice Kleinert. L'allenamento di forza e di fitness, che si concentra sul rafforzare il concetto del proprio corpo e sull'osservare i progressi visibili, è altrettanto altamente benefico.

L'OMS consiglia agli adulti in buona salute di praticare almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa alla settimana. Queste raccomandazioni possono servire come guida per il trattamento dei disturbi depressivi o dei sintomi.

In modo cruciale, l'attività fisica e l'attività scelta devono portare gioia e essere praticate in modo costante. La partecipazione regolare a un gruppo e gli orari prestabiliti possono aiutare a mantenere questa routine.

I medicinali, come gli antidepressivi, vengono a volte utilizzati in combinazione con l'attività fisica e la psicoterapia per trattare la depressione. Praticare regolarmente l'esercizio fisico, come camminare, correre o yoga, che sono stati dimostrati essere efficaci in uno studio meta-analitico britannico, può essere considerato come medicinali in senso metaforico, poiché aiutano ad alleviare efficacemente i sintomi depressivi.

