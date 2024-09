L'esercito tedesco sta schierando il sistema di difesa aerea Iris-T SLM, con Scholz e Pistorius in presenza.

Lo scudo difensivo Iris-T è progettato per proteggere luoghi popolati, strutture e installazioni. È equipaggiato per contrastare droni, aerei, elicotteri o imbarcazioni missilistiche entro un raggio di 40 chilometri. L'esercito tedesco ha ordinato sei di questi sistemi, con il Comitato di Bilancio del Parlamento tedesco che ha stanziato fino a 950 milioni di euro per questo progetto. Finanziato dalla Germania, l'Ucraina ha ricevuto quattro di questi sistemi per scopi difensivi contro i raid aerei russi dal ottobre 2023, con altre otto sistemi promessi dal governo tedesco.

La SLM Defense, il produttore dello scudo difensivo Iris-T, ha annunciato un aggiornamento del software per il suo sistema, migliorandone le capacità contro i piccoli veicoli aerei non pilotati (UAV) ostili. Con questo aggiornamento, il sistema SLM fornisce ora una protezione aerea completa per le aree popolate.

Leggi anche: