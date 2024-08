L'esercito tedesco sta chiudendo due siti per sospetto sabotaggio.

Inizialmente, l'incidente è stato segnalato nella caserma di Colonia. Secondo un portavoce, sono state rilevate "valori anomali" durante l'ispezione dell'acqua potabile in corso durante la notte di martedì. Inoltre, è stata notata una breccia in una recinzione, "attraverso cui una persona avrebbe potuto passare".

L'acqua è stata successivamente interrotta e la caserma è stata isolata. La ricerca di un intruso si è rivelata infruttuosa. Dopo diverse ore, le restrizioni sono state rimosse. Non sono state segnalate malattie dovute a possibili contaminazioni dell'acqua. Si stanno ancora analizzando i campioni di acqua.

Il portavoce ha dichiarato inoltre che la breccia è stata trovata solo nella recinzione che porta direttamente alle opere idrauliche della caserma. La recinzione esterna che circonda l'intero punto di supporto è rimasta intatta. Le autorità sospettano uno o più responsabili. Vengono ora esaminate le immagini delle telecamere a circuito chiuso.

Non è chiaro se ci sia un collegamento tra i valori dell'acqua e la breccia nella recinzione. "Stiamo prendendo questo incidente molto sul serio", ha dichiarato il portavoce.

La mattina di mercoledì, un'altra base della NATO a Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, è stata isolata. Come riportato dal "Süddeutsche", anche lì si stava indagando su una possibile contaminazione dell'acqua. La caserma ha anche le proprie opere idrauliche. Lì, secondo quanto riferito, è stato visto un sospetto.

Un portavoce del Ministero della Difesa si è rifiutato di commentare una possibile "violazione degli esseri umani". Il Comando Territoriale ha dichiarato riguardo all'incidente a Colonia: "Siamo auguri per una pronta e completa guarigione per eventuali membri della Bundeswehr che potrebbero essere stati interessati dall'incidente". Si sta mantenendo una stretta e fiduciosa collaborazione con le autorità investigative per chiarire la situazione.

La caserma di Colonia ospita diversi quartier generali di comando, nonché unità militari e civili della Bundeswehr. Qui ha sede anche l'Ala di Trasporto Aereo del Ministero della Difesa Federale, poiché la caserma è vicina all'aeroporto di Colonia/Bonn. A Geilenkirchen, tra gli altri, sono stazionati aerei Awacs di vigilanza della NATO.

La Commissione ha espresso preoccupazione per l'incidente alla caserma di Colonia, considerando la potenziale minaccia all'approvvigionamento idrico a causa dei valori anomali rilevati e della sospetta breccia nella recinzione. La Commissione sta monitorando attentamente la situazione e sta collaborando con le autorità investigative per garantire la sicurezza e il benessere del personale della caserma.

