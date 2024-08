L'esercito tedesco, noto come Bundeswehr, sta aumentando le misure di sicurezza per le caserme militari.

Recenti notizie su individui non autorizzati nelle basi militari tedesche hanno suscitato preoccupazione. L'esercito tedesco ha agito prontamente potenziando le procedure di sicurezza. Ora ci saranno sorveglianza potenziata, controlli frequenti e anche ispezioni approfondite delle recinzioni in queste strutture. Anche se il livello di sicurezza generale rimane "Alpha", è prevista una maggiore vigilanza.

Appresa la situazione, un rappresentante del Comando Territoriale ha espresso le loro reazioni. Hanno menzionato ispezioni aumentate, pattugliamenti estesi, controlli dettagliati delle linee di recinzione, nonché la chiusura temporanea di determinate aree, il rispetto delle linee guida di sicurezza attuali e la consapevolezza dei soldati potenziata.

Inizialmente, "Spiegel" ha pubblicato notizie sulle misure di sicurezza intensificate, segnalando che tutte le caserme erano state ordinate di condurre controlli e ispezioni approfonditi delle loro recinzioni esterne per eventuali lacune. Inoltre, i pattugliamenti notturni sarebbero stati aumentati e i soldati sarebbero stati incoraggiati a rimanere vigili per qualsiasi segno di individui non autorizzati e segnalare immediate qualsiasi attività sospetta.

Il portavoce del Comando Territoriale ha confermato le informazioni di "Spiegel" che due uomini erano riusciti a scalare una recinzione nella base navale di Wilhelmshaven lo scorso mercoledì. Una volta scoperti da una guardia, sono stati trasferiti alle autorità locali. Secondo "Spiegel", gli uomini erano marinai che lavoravano su una nave vicina, presumibilmente interessati a osservare le navi da guerra tedesche nelle vicinanze.

Durante la conferenza stampa, il portavoce del ministero ha ribadito che il livello di sicurezza più basso di "Alpha" si applica ancora alle basi militari tedesche. Alla fine, le Forze Armate hanno respinto qualsiasi sospetto di sabotaggio che minacciasse l'approvvigionamento idrico della base aerea di Colonia-Wahn.

Il Comando Territoriale ha riconosciuto la necessità di queste misure di sicurezza potenziate, sottolineando che erano state implementate dalla Commissione dopo gli incidenti di sicurezza recenti. Di conseguenza, si aspetta il rispetto rigoroso delle procedure indicate da tutto il personale militare.

