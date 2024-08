- L'esercito tedesco, noto come Bundeswehr, ha amplificato le misure di sicurezza nelle sue caserme militari.

La Military Tedesca ha rafforzato la sicurezza nei propri barracks a seguito di voci su visitatori indesiderati. Secondo diverse fonti, sono state adottate immediate contromisure a livello nazionale, tra cui controlli potenziati ai confini esterni di tutte le strutture, pattugliamenti notturni aumentati e sorveglianza rinforzata. I superiori hanno incoraggiato i propri soldati a essere vigili e segnalare qualsiasi attività sospetta nelle aree protette.

Inizialmente, "Spiegel" ha riferito di questi rafforzamenti della sicurezza. Secondo le loro fonti, i barracks sono stati ordinati di effettuare ispezioni approfondite delle loro recinzioni per eventuali debolezze. Inoltre, c'è stato un aumento significativo dei pattugliamenti notturni. I comandanti hanno esortato i propri soldati a mantenere un livello di vigilanza elevato per eventuali individui non autorizzati nelle zone protette e segnalare qualsiasi evento insolito immediatamente.

Intrusi Catturati

Il portavoce del Comando Territoriale ha confermato, come riportato da "Spiegel", che due individui hanno illegalmente scalato la recinzione della base navale di Wilhelmshaven lo scorso mercoledì. Sono stati avvistati da una guardia e successivamente consegnati alle autorità locali. "Spiegel" ha rivelato che i due erano marinai che lavoravano su una nave vicina e sembravano avere una fascinazione per l'osservazione delle navi della marina tedesca vicine.

Dipartimento della Difesa: Livelli di Sicurezza Minimi Mantengono

Tuttavia, il portavoce del ministero ha avvertito che il livello di sicurezza più basso su quattro, denominato "Alpha", rimane ancora in vigore per le basi delle Forze Armate Federali. Lo scorso settimana, la military tedesca ha respinto qualsiasi potenziale minaccia al sistema di approvvigionamento idrico della base aerea di Colonia-Wahn, dichiarando che non era stato commesso alcun sabotaggio.

