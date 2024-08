- L'esercito tedesco emette un allarme in seguito a potenziali atti di sovversione.

Sospetto di Sabotaggio alla Base Aerea di Colonia-Wahn: Smentito. Le Forze Armate Tedesche con sede a Berlino hanno dichiarato che le indagini sull'approvvigionamento idrico della base non hanno rilevato nulla di insolito. Hanno dichiarato che l'acqua è di nuovo sicura da bere, poiché non sono state rilevate violazioni del Regolamento tedesco sull'acqua potabile. Suspetti simili a Mechernich, nel Nord Reno-Westfalia, si sono rivelati infondati, con l'acqua della riserva trovata pulita.

Chiusura Temporanea dei Baraccamenti di Colonia-Wahn

Un allarme mattutino alla struttura idrica dei baraccamenti di Colonia-Wahn ha portato le Forze Armate Tedesche a intervenire. All'arrivo del personale, è stato notato un intruso fuori dalla recinzione che si è allontanato rapidamente. È stato rilevato danno alla recinzione.

Anche se non si poteva escludere completamente una manipolazione della struttura idrica interna dei baraccamenti, la pianta di trattamento delle acque è stata disattivata e sono stati prelevati campioni. I test rapidi hanno mostrato deviazioni nella composizione dell'acqua, ma non hanno fornito prove concrete di quantità o qualità di contaminazione.

Di conseguenza, i baraccamenti sono stati chiusi temporaneamente e i soldati hanno ricevuto acqua in lattine durante l'interruzione. Sono state condotte indagini preliminari per violazione di proprietà, coinvolgendo l'autorità di protezione dello stato.

Acqua di Mechernich Non Contaminata

Le indagini hanno rivelato che la recinzione di una riserva d'acqua potabile a Mechernich era stata violata. Tuttavia, i test effettuati da specialisti dei vigili del fuoco hanno confermato la purezza dell'acqua, portando il portavoce della città a rassicurare i cittadini che l'acqua è sicura per lavarsi e fare la doccia. Tuttavia, hanno consigliato di bollire l'acqua prima di berla come misura precauzionale.

L'ex Capo del BND Consiglia di Non Panicare

Gerhard Schindler, ex capo del Servizio Federale di Intelligence (BND), ha consigliato di non cadere nel panico. Riferendosi al conflitto in Ucraina, ha dichiarato che tali conflitti comportano una guerra dell'informazione e la sabotaggio è un componente cruciale. Pur esortando alla vigilanza, Schindler ha invitato alla calma per evitare la diffusione del panico.

Le infrastrutture critiche sono difficili da monitorare e proteggere completamente, ha aggiunto Schindler. Inoltre, ha avvertito che la Russia considera il sabotaggio un componente vitale della guerra - in caso di escalation militare, non esiterebbero a eseguire missioni di sabotaggio in Germania.

Recenti sviluppi hanno evidenziato danni a un cancello nei baraccamenti Christoph-Probst delle Forze Armate Tedesche a Garching, vicino a Monaco. Durante le ispezioni, un portavoce delle Forze Armate Tedesche a Berlino ha segnalato danni a un cancello laterale, precedentemente riportati dal "Business Insider".

Non ci sono prove di accesso non autorizzato ai baraccamenti o di qualsiasi collegamento con il sospetto iniziale di sabotaggio dell'approvvigionamento idrico alla Base Aerea di Colonia-Wahn in questo momento. Il portavoce ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni, dichiarando che le indagini a Garching sono in corso.

