13:21 Russia: Another village near Ukrainian city of Pokrovsk falls under control

La Russia rivendica di aver conquistato un altro villaggio vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Il ministero della Difesa russo dichiara che l'esercito russo ha completamente sottomesso il villaggio di Karliwka, situato a circa 30 chilometri da Pokrovsk. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. Le forze ucraine si stanno ritirando da un'avanzata russa nella regione da diversi mesi.

12:59 Ukraine: Crimea loaded with air defense systems

Gli occupanti russi della Crimea stanno utilizzando vari sistemi di difesa aerea per proteggere il ponte di Kerch, secondo quanto dichiarato dal portavoce della marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, come riportato da Defense Express sulla televisione nazionale ucraina. Sono utilizzati sistemi a corto e lungo raggio, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. La Crimea è "carica di sistemi di difesa aerea", secondo Pletenchuk, a causa della sua importanza simbolica e pratica per gli occupanti. Il ponte di Kerch, un importante progetto del leader russo Vladimir Putin, collega la Russia meridionale alla penisola illegalmente annessa e serve come vitale rotta di approvvigionamento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. La lotta sul ponte continua e Kyiv ha ripetutamente espresso l'intenzione di liberare la penisola. Il ponte serve come punto strategico di strozzamento.

12:32 Putin announces Xi's visit to Russia for BRICS summit

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Russia per il prossimo summit del BRICS in ottobre. "Come deciso, attendiamo il presidente cinese Xi Jinping al summit del BRICS", ha detto durante un incontro con il vicepremier cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale a Vladivostok. Putin ha anche proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Il gruppo BRICS, composto da Brasile, Russia, India e Cina dal 2009, è stato successivamente rejoint par l'Afrique du Sud, et cette année, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. I paesi del BRICS si considerano un contrappeso agli stati occidentali. Si riuniranno per un summit nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Il Cremlino mira ad espandere la sua influenza e a promuovere alleanze economiche più strette. Mosca e Pechino hanno rafforzato la loro partnership strategica dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

12:00 Russia: Poltava Attack Targets Soldiers and Foreign Instructors

Il ministero della Difesa russo afferma che l'attacco mortale alla città ucraina di Poltava era diretto contro soldati e istruttori stranieri. Il bersaglio era un centro di addestramento militare. Secondo il ministero, l'istituto forma specialisti in comunicazione e guerra elettronica da diverse parti delle forze armate ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti in attacchi contro obiettivi civili sul territorio russo. Inoltre, il ministero sostiene di aver utilizzato il sistema d'arma ipersonico Kinzhal contro impianti militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno preso il controllo di altri due insediamenti nell'est dell'Ucraina, Prechystivka e Karliwka. Secondo fonti ucraine, 50 persone sono state uccise nell'attacco a Poltava martedì.

11:43 Baerbock Pays Tribute to Outgoing Ukrainian Foreign Minister

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. "Lunghi colloqui in treni notturni, al G7, sul fronte, a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata", scrive su X. "Ci sono poche persone con cui ho lavorato più da vicino di te, @DmytroKuleba", aggiunge. "Hai posto le persone del tuo paese al di sopra di te stesso". Gli augura "dal profondo del cuore tutto il meglio - Spero di incontrarti di nuovo quando la pace e la libertà siano tornate in tutta l'Ucraina".

11:24 Russia Alters Nuclear Doctrine in Response to Western Challenges

Secondo l'amministrazione presidenziale russa, le azioni dell'Occidente costringono la Russia a modificare la sua dottrina nucleare. La Russia si trova di fronte a sfide e minacce da parte dell'Occidente, che richiedono una rivalutazione della dottrina, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe citando il portavoce dell'amministrazione presidenziale Dmitry Peskov. È in considerazione che l'Ucraina potrebbe utilizzare armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi in profondità nel territorio russo. Il governo di Kyiv ha ripetutamente richiesto il permesso agli Stati Uniti di utilizzare le armi fornite dai suoi alleati per colpire obiettivi in profondità nella Russia. "È ovvio che gli ucraini lo faranno", ha informato l'agenzia RIA Peskov. "Stiamo tenendo conto di tutto questo". La Russia ha già affermato che modificherà la sua dottrina nucleare, sebbene non abbia fornito dettagli. La linea guida consente l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.

10:19 Munz: Poltava Attack Could Backfire on Russia

La Russia sta attaccando la città ucraina di Poltava con i razzi, con segnalazioni di uno dei più pesanti attacchi aerei sin dall'inizio del conflitto. Tuttavia, i media russi lo descrivono come un "successo spettacolare", secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Nel frattempo, la Russia sembra cambiare strategia.

09:52 Esercito Ucraino Rilascia Stime Aggiornate delle Perdite RusseIl quartier generale dell'esercito ucraino ha rilasciato le figure aggiornate delle perdite tra i soldati russi in Ucraina. Il rapporto indica che la Russia ha subito circa 620.350 perdite di truppe dal 24 febbraio 2022. Ciò equivale a una perdita quotidiana di circa 1.390 soldati. Inoltre, sono stati distrutti sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni, secondo il rapporto da Kyiv. Le perdite totali per la Russia, secondo l'Ucraina, includono 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali pongono queste cifre più basse, ma sono ancora considerate il minimo.

09:21 "Giorno Tragico" Dichiarato dal Governatore di Lviv - Aumentano le VittimeIl numero delle vittime degli attacchi aerei russi su Lviv, una città occidentale ucraina, è aumentato. Come riferito dal governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, sette persone, tra cui due bambini, hanno perso la vita durante gli attacchi notturni. Kosyzkyj ha definito questa giornata "tragica" per la loro regione e un grande tragico evento. In un post precedente, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva riferito di cinque morti e oltre 30 feriti.

08:49 Il Ministro degli Esteri Ucraino Si DimettaIl ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha presentato le sue dimissioni, come annunciato dal presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk. Il Parlamento discuterà queste dimissioni alla loro prossima riunione, come annunciato da Stefantchuk su Facebook. Recentemente, anche altri ministri hanno rassegnato le dimissioni (vedi voci 00:47 e 22:06). Queste dimissioni segnano un significativo rimpasto del governo ucraino. Si prevede che mercoledì sarà il giorno dei licenziamenti, come annunciato dal leader del partito al governo Servitore del Popolo, David Arachamia, su Telegram. Giovedì, invece, sarà il giorno delle nomine.

08:03 Zelenskyy Descrive l'Attacco a Poltava come "Devastante"Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha descritto l'attacco missilistico russo su Poltava come uno dei più letali sin dall'inizio della guerra, nel suo discorso serale. Ha rivelato che ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie e ha fatto appello per i sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi Avverte del Potenziale Disastro alla Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaDurante un incontro a Kyiv, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, hanno discusso la situazione riguardante le centrali nucleari in Ucraina e in Russia. Grossi è previsto per visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, nel sud-est dell'Ucraina, mercoledì. Secondo Reuters, Grossi ha informato Zelenskyy che la situazione alla centrale è "incerta" e il rischio di un disastro persiste. La centrale è caduta sotto il controllo russo dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina a febbraio 2022 e attualmente è offline. Entrambe le parti si sono reciprocamente accusate di aver bombardato la centrale, con entrambi Mosca e Kyiv che negano queste accuse.

07:18 Due Morti e 19 Feriti negli Attacchi Aerei Russi su LvivAlmeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite a causa degli attacchi aerei russi sulla città occidentale ucraina di Lviv. Il governatore della regione, Maksym Kozytskyi, ha riferito questo su Telegram.

06:53 L'Ucraina Richiede Ulteriori Aiuti per gli Sforzi sulla Linea del FronteL'Ucraina sta cercando ulteriori aiuti per il suo settore agricolo e gli sforzi di bonifica delle mine, come spiegato dal media tedesco "Rheinische Post", citando una risposta del governo a una domanda dell'Unione. Ciò include un programma di finanziamento per le terre agricole vicine alla linea del fronte. Il governo tedesco è stato invitato ad valutare il possibile supporto. Una premio di sicurezza per il personale sarebbe necessario, e l'Ucraina ha richiesto l'estensione di un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura per la consegna di generatori. Inoltre, è richiesta assistenza per la bonifica delle mine nelle regioni vicine alla linea del fronte. Il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è attualmente coinvolto in un progetto di rilevamento e bonifica delle mine, lo ha confermato il governo tedesco.

06:17 Incendio Scoppia a Lviv Dopo l'Attacco dei Droni RussiUn incendio è divampato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv, dopo gli attacchi aerei russi sulla città nell'ovest dell'Ucraina. Due edifici scolastici sono stati danneggiati, con molte finestre rotte, secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi, su Telegram. Si presume che siano stati utilizzati diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. I servizi di difesa aerea e i soccorsi sono intervenuti. Le scuole interessate sono state chiuse, ha annunciato il sindaco di Lviv, Andriy Sadovyi, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv si trova nell'ovest dell'Ucraina, vicino al confine polacco, lontano dalla linea del fronte, ma è stata-target di attacchi sin dall'inizio del conflitto.

02:52 Kyiv Sottoposta a Un Nuovo Attacco di DroniLa Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le forze di difesa aerea ucraine combattono per respingere gli attacchi ai margini della capitale, secondo i resoconti del Telegram dell'esercito ucraino. Non ci sono ancora informazioni sul numero di droni utilizzati e sull'entità dei danni. L'attacco notturno fa parte di una serie di raid aerei della Russia su Kyiv che sono aumentati nelle scorse settimane.

01:32 Zelensky Sulla Regione di Kursk: Tenere Fino a Quando Putin Non Si Siederà a TrattareL'Ucraina mira a mantenere i territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando Putin non si siederà per trattare, rivela il presidente Zelenskyy in un'intervista alla broadcaster statunitense NBC News. L'occupazione dei territori fa parte di una parte critica del "piano di vittoria" dell'Ucraina, menziona Zelenskyy. In generale, l'Ucraina non ha bisogno di terre russe. Zelenskyy non specifica se la cattura di ulteriori territori russi è nei piani. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta, persino il presidente degli Stati Uniti non è stato informato.

00:47 Il Governo Ucraino Lancia Dimissioni di MassaQuattro ministri si dimettono in vista di un previsto rimpasto di governo in Ucraina. Secondo i resoconti ucraini, sono inclusi Olga Stefanishyna (Vice Ministro per gli Affari Europei), Oleksandr Kamyshin (Ministro per le Industrie Strategiche), Denys Malyuska (Ministro della Giustizia) e Ruslan Strilets (Ministro dell'Ambiente). Non è chiaro se i quattro ministri si trasferiranno in nuovi ruoli di alto livello. "Un importante rimpasto di governo è imminente", dice David Arakhamia, la figura di spicco del partito al governo Servitore del Popolo su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di dimissioni, seguito da un giorno di nomine", dichiara Arakhamia, che è considerato un stretto collaboratore del presidente ucraino Zelensky.

23:16 Dopo l'Attacco con Razzi a Poltava: Zelensky Chiede l'Uso di Armi a Lungo RaggioDopo l'attacco mortale della Russia con razzi a Poltava, il presidente ucraino Zelensky chiede l'autorizzazione per utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impossibili se saremo in grado di distruggere i siti di lancio e gli aeroporti militari degli occupanti, nonché la loro logistica", dice Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Stando alle sue dichiarazioni, il bilancio delle vittime a Poltava è salito a 51 e il numero di feriti a 271. Si presume che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelensky Toglie le Redini a un Altro Alto FunzionarioIl presidente ucraino Zelensky ha licenziato Rostyslav Shurma, primo vicecapo dell'ufficio presidenziale, come indicato in un decreto sul sito del presidente. Inoltre, Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea in Ucraina, si è dimessa, secondo l'annuncio del presidente del parlamento. Diversi altri ministri si erano precedentemente dimessi. Zelensky ha spiegato che vengono apportate modifiche per rafforzare il governo. "L'autunno sarà molto significativo. Le nostre istituzioni statali devono essere organizzate per consentire all'Ucraina di raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Reporter di ntv a Poltava: "I Residenti Hanno Esperito Momenti Molto Tesi"L'Ucraina riferisce uno dei più pesanti attacchi aerei della guerra. Si segnalano molti morti e feriti. La reporter di ntv Kavita Sharma è sulla scena e descrive l'atmosfera "molto tesa" e come i residenti hanno vissuto l'attacco con i razzi.

qui.21:25 L'Ucraina Accusa la Russia di Esecuzione di Prigionieri di GuerraL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver ucciso altri prigionieri di guerra. Sono state avviate indagini per l'esecuzione di tre ucraini nell'area di Torez della regione orientale ucraina di Donetsk, secondo il suo post su Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a sdraiarsi a terra a pancia in giù e li hanno giustiziati immediatamente", ha scritto l'ufficio, citando video che circolano online.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per l'aggressione russa in Ucraina che continua, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina.

In risposta alle richieste del governo ucraino, l'Unione Europea sta preparando l'erogazione di ulteriori aiuti, compresi equipaggiamenti militari e assistenza umanitaria, per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina e sostenere i civili colpiti.

