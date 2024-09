- L'esercito israeliano tiene sei prigionieri deceduti; inizia la vaccinazione a Gaza

In mezzo alle notizie di sei ostaggi uccisi scoperti nella parte meridionale della Striscia di Gaza, è in corso una grande campagna di vaccinazione contro il polio nella territorio palestinese. Questa scoperta ha peggiorato le critiche rivolte al Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Simultaneamente, gli scontri sono proseguiti nella Cisgiordania occupata. Tre agenti di legge, insieme a due uomini e una donna, sono stati uccisi in un presunto attacco palestinese vicino a Hebron.

Piani di immunizzazione di massa a causa dei timori per il polio

A causa del primo caso di paralisi da polio in 25 anni nella zona costiera contesa, circa 640.000 individui sono attesi per ricevere l'immunizzazione contro il altamente contagioso virus del polio. Secondo i resoconti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), questo processo comporta l'amministrazione di due dosi del vaccino a intervalli di quattro settimane.

La campagna di vaccinazione è guidata dalle autorità sanitarie locali, dall'UNICEF e dall'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'educazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), come dichiarato da un rappresentante dell'OMS. La campagna è iniziata domenica al centro di Gaza.

Halima Baraka, una madre di 39 anni con quattro figli, ha visitato uno dei centri di vaccinazione a Deir al-Balah al mattino. "Sono qui per proteggere i miei figli da questa malattia", ha detto, indicando le condizioni di vita strette dei rifugiati nei campi tendati. "Le condizioni di vita sono miserabili, non abbiamo i prodotti per l'igiene necessari, cibo nutriente per i nostri figli e i rifiuti sono ovunque. Le malattie possono diffondersi rapidamente tra i bambini."

Sally Saidam dal quartiere rifugiati di Nuseirat è arrivata per vaccinare quattro dei suoi sei figli. "Stiamo lottando per la nostra sopravvivenza, non solo a causa degli attacchi israeliani costanti, ma anche a causa delle malattie, della fame e della povertà." Il suo appello alla comunità internazionale: "Basta con le perdite e la distruzione, dovete aiutarci a fermare questo conflitto."

Cessi del fuoco israeliani per la campagna di vaccinazione

Durante la campagna di vaccinazione, prevista per circa una settimana e destinata ad essere estesa in diverse località della Striscia di Gaza, l'esercito israeliano prevede di mantenere cessate il fuoco temporanee e limitate per luogo. Secondo l'ufficio di Netanyahu, questi cessate il fuoco non sono identici ai classici cessate il fuoco.

Just before the start of the vaccination campaign, the Israeli army reported the discovery of six deceased captives. Netanyahu accused Hamas of intentionally orchestrating the derailment of attempts to secure a ceasefire. "Individuals who execute hostages do not aspire for a resolution," he declared in a video address. Hamas dismissed several US proposals, while Israel accepted them. However, Israeli critics contend that Netanyahu is undermining efforts to reach a ceasefire due to personal and political motivations.

Ostaggi rapiti dal festival musicale Nova nella Striscia di Gaza

I corpi dei sei ostaggi includevano quattro uomini - Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (32), Almog Sarusi (27) e Ori Danino (25) - e due donne - Carmel Gat (40) e Eden Jeruschalmi (24). Secondo il forum per i parenti degli ostaggi rapiti, cinque di loro sono stati rapiti l'ottobre scorso al festival musicale Nova vicino alla Striscia di Gaza nel deserto del Negev.

I sei corpi sono stati estratti da un tunnel sotterraneo nella regione di Rafah nella parte meridionale della contesa Striscia di Gaza e trasportati in Israele, ha affermato l'esercito. "Sulla base della nostra prima valutazione, sono stati brutalmente uccisi da terroristi di Hamas poco prima del nostro arrivo", ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari. Un portavoce di Hamas, however, has countered that the captives were killed in an Israeli bombardment.

Another army spokesperson initially declined to provide details relating to the precise time and circumstances of their deaths. They were murdered by Hamas terrorists, yet investigations were still in progress. Approximately one kilometer away, a 52-year-old captive was rescued alive from a tunnel on Tuesday. "We lacked specific intelligence on their locations," he acknowledged, referring only to "general information" suggesting that hostages were being detained in the vicinity.

"I love you, remain strong, survive!"

The relatives of Goldberg-Polin, a U.S. citizen, had tirelessly advocated for his release. Just last month, their stirring account of their son, who lost an arm in the abduction, moved the audience at a U.S. Democratic Party gathering to tears. On Thursday, they participated in a protest at the Gaza border. "Hersh, this is Mom," Rachel Goldberg-Polin bellowed into a megaphone towards Gaza. "I love you, stay strong, survive!"

German ambassador to Israel, Steffen Seibert, posted on X: "We learn of the tragic news that six more captives have perished, executed by Hamas." Seibert named hostage Carmel Gat. Since the Hamas raid on Israel, the German embassy has supported the family's endeavors for her release. The Foreign Office declined to confirm whether Carmel Gat was a German citizen.

A relative of a still-missing captive shared with Israeli TV channel 13: "If we wait until we've detained the last Hamas fighter, there will be no live captives left to rescue." The discovery of the bodies served as a dismal confirmation of this. "Netanyahu could negotiate their release. Be that as it may, it's Hamas that abducted and killed them, no one questions that, but the prime minister could save them - however, he's not, he's abandoning them."

Thousands staged demonstrations in Tel Aviv and other localities on Saturday evening, demanding an agreement to free the captives from Islamic Hamas' grip.

In total, terrorist groups, including Hamas, abducted over 250 people from Israel into the sealed coastal region during the October 7 incident. The number of the 101 captives still alive in Gaza remains unspecified.

Dall'inizio del conflitto, il numero di palestinesi uccisi nella striscia costiera ha superato i 40.700, secondo le autorità di Gaza. Questo numero non distingue tra combattenti e civili e risulta difficile da verificare.

La scoperta dei sei ostaggi uccisi ha alimentato le critiche nei confronti del Primo Ministro Netanyahu, poiché è avvenuta durante il conflitto e poco prima dei previsti cessate il fuoco per la campagna di vaccinazione contro il polio.

Questo tragico incidente ha ulteriormente complicato i tentativi di raggiungere un cessate il fuoco, poiché Netanyahu ha accusato Hamas di aver deliberatamente orchestrato la morte degli ostaggi per mandare a monte i negoziati di pace.

