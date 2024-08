- L'esercito israeliano riporta un attacco aereo nella città di Gaza

L'Aeronautica israeliana avrebbe colpito un centro di comando di Hamas in un edificio scolastico nella Striscia di Gaza settentrionale durante la notte. Secondo le dichiarazioni israeliane, i terroristi sono stati colpiti nell'attacco. I resoconti arabi non confermati suggeriscono che oltre 100 persone siano state uccise e decine ferite. Il militare israeliano ha dichiarato all'alba che il centro di comando di Hamas si trovava in una scuola vicina a una moschea, che fungeva da rifugio per i residenti di Gaza.

Il militare israeliano non ha fornito cifre sulle vittime nel suo comunicato Telegram. Ha menzionato che "misure numerose" sono state adottate prima dell'attacco per minimizzare il rischio per i civili, compreso l'uso di munizioni di precisione. Hamas, ha detto, stava usando l'edificio come rifugio per i terroristi e i comandanti, da dove venivano pianificati e preparati gli attacchi contro le truppe israeliane e lo stato di Israele.

Il militare israeliano ha ribadito che Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale operando da residenze civili. È stato inoltre dichiarato che i civili vengono utilizzati come scudi umani per le loro attività terroristiche.

