L'esercito israeliano rilascia un video che mostra un passaggio sotterraneo usato per catturare ostaggi.

La militare israeliana ha pubblicato un video di un tunnel segreto nella Striscia di Gaza, dove sei cittadini israeliani sono stati tenuti prigionieri e successivamente uccisi dai terroristi di Hamas all'inizio di settembre. L'ingresso di questo passaggio sotterraneo si trova a 20 metri di profondità, raggiungibile tramite scale da una stanza per bambini, come spiegato dal portavoce dell'esercito Daniel Hagari nel video.

La stanza bombardata in cui si trova Hagari presenta ancora i resti di disegni animati colorati sulle pareti. Il tunnel stretto e a soffitto basso si estende per circa 120 metri prima di raggiungere una porta metallica. "Questo è il luogo dove sono stati trattenuti e giustiziati", afferma Hagari nel video di circa 3,5 minuti, riferendosi ai corpi senza vita scoperti all'inizio di settembre.

Nel video vengono mostrati vari oggetti sicuri, tra cui caricatori di armi, batterie e libri del Corano di Hamas, insieme a una scacchiera e ad alcuni indumenti. Hagari indica le macchie sul pavimento del tunnel, dicendo: "Questo è il loro sangue". Poi menziona i nomi delle vittime: Hersh Goldberg-Polin di 23 anni, Eden Yerushalmi di 24 anni, Ori Danino di 25 anni, Alex Lobanov di 32 anni e Almog Sarusi di 27 anni.

"Hanno resistito qui, soffocando, incapaci di stare in piedi per settimane o mesi", spiega Hagari. Al momento della pubblicazione del video, erano ancora 101 le persone tenute prigioniere da Hamas in tunnel simili, alcune delle quali erano segnalate come vive. "Dobbiamo fare tutto il possibile per riportarli a casa sani e salvi", dichiara Hagari.

La rivelazione di questa situazione di sequestro ha portato a proteste diffuse in Israele, che chiedono trattative con Hamas per la liberazione dei prigionieri. L'7 ottobre 20XX, Hamas e altri gruppi estremisti islamici hanno lanciato un attacco mortale contro il sud di Israele, causando più di 1200 morti e il rapimento di circa 250 persone, che sono state ultimately portate nella Striscia di Gaza. Questa atrocità senza precedenti ha innescato la Guerra di Gaza. Attualmente, l'intelligence israeliana stima che 101 persone rimangono prigioniere di Hamas, con il destino dei sopravvissuti incerto.

