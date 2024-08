- L'esercito israeliano riesce a recuperare i resti di sei prigionieri a Gaza.

L'esercito israeliano ha apparentemente rinvenuto i corpi senza vita di sei ostaggi a Gaza City, specificamente a Khan Yunis, durante la notte di martedì. Il luogo si trova nella regione costiera meridionale. L'esercito ha comunicato queste informazioni. I familiari dei sei uomini sono stati informati.

Secondo fonti di notizie, cinque degli uomini avevano un'età compresa tra 35 e 80 anni. In precedenza, quattro di loro erano stati dichiarati morti dall'esercito. Tuttavia, erano vivi al momento del loro rapimento. Si riporta che Hamas sta attualmente detenendo 109 ostaggi, la maggior parte dei quali si presume siano anch'essi deceduti.

Discussioni su un cessate il fuoco a Gaza

John Kerry, il Segretario di Stato degli Stati Uniti, sta lavorando attivamente per raggiungere un accordo di cessate il fuoco nel conflitto di Gaza e per la liberazione degli ostaggi nel Medio Oriente. Non c'è stata una prospettiva così positiva da tempo. Israele ha accettato la più recente proposta di cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti, come menzionato da Kerry in una conferenza stampa di lunedì. Ora spetta a Hamas accettare la proposta.

In totale, i miliziani palestinesi hanno rapito 253 persone da Israele e le hanno trasportate nella regione costiera l'7 ottobre 2020. Alcuni di loro sono stati rilasciati in uno scambio di prigionieri, mentre altri sono stati liberati dall'esercito israeliano. Tuttavia, il rilascio è avvenuto a un alto prezzo, causando danni significativi alla popolazione civile palestinese durante queste operazioni militari. Israele sta affrontando critiche internazionali per queste azioni.

