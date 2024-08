Intensificazione dei Conflitti nel Medio Oriente - L'esercito israeliano inizia una campagna sostanziale nel territorio della Cisgiordania.

L'esercito israeliano ha avviato un'operazione militare significativa nella parte nord della Cisgiordania, con almeno nove morti secondo i resoconti delle autorità palestinesi. L'operazione si è estesa alle città di Tulkarem e Jenin, secondo le dichiarazioni dell'esercito.

I media hanno dettagliato la mobilitazione di numerosi reparti di fanteria, droni e cecchini. L'infrastruttura è stata demolita con bulldozer e tutte le vie d'accesso a Jenin sono state bloccate. Si sono verificati scontri tra l'esercito e i palestinesi armati, con diversi arresti di palestinesi ricercati.

Il ministero della Salute palestinese nella Cisgiordania ha riferito che sette morti sono avvenuti a Tubas, anch'essa nella Cisgiordania settentrionale, mentre due morti sono stati segnalati a Jenin.

Secondo fonti dei media israeliani e palestinesi, le forze hanno circondato gli ospedali di entrambe le città e impedito il passaggio delle ambulanze. Un rappresentante dell'esercito israeliano ha riconosciuto che l'operazione mirava a controllare l'accesso agli edifici ospedalieri per impedire ai militanti di cercare rifugio lì.

Il portavoce dell'esercito ha spiegato che l'operazione è stata avviata a causa dell'aumento degli attacchi contro gli israeliani provenienti dalla Cisgiordania settentrionale. Ha anche fatto riferimento all'incidente di Tel Aviv in cui l'attentatore è morto e un passante innocente è stato ferito da un dispositivo esplosivo.

Secondo la narrazione israeliana, l'obiettivo principale dell'operazione estesa a Jenin e Tulkarem era smantellare una rete terroristica finanziata dall'Iran. Entrambe le città sono considerate rifugi per militanti palestinesi. Negli ultimi undici mesi, quasi 150 attacchi con armi da fuoco e bombe contro gli israeliani sono partiti da queste aree, secondo il portavoce dell'esercito.

Il ministro degli Esteri israeliano Katz ha dichiarato: "Dobbiamo gestire questa minaccia come facciamo con l'infrastruttura terroristica a Gaza, compreso l'evacuazione temporanea dei civili palestinesi". Ha ulteriormente sottolineato: "Questa è una guerra in ogni senso e dobbiamo uscirne vittoriosi". Il portavoce dell'esercito non era a conoscenza di alcun piano di evacuazione per la popolazione civile della Cisgiordania settentrionale.

Si prevede che l'operazione militare nella Cisgiordania potrebbe protrarsi per diversi giorni, secondo le informazioni del "Times of Israel" dalle fonti dell'esercito.

Katz ha scritto su X: "Dalla scorsa notte, l'esercito israeliano sta lanciando un'offensiva contro una rete terroristica islamica-iraniana nei campi profughi di Jenin e Tulkarem". Ha aggiunto: "L'Iran sta lavorando per creare un fronte terroristico orientale contro Israele nella Cisgiordania (West Bank) finanziando e armando i terroristi e contrabbandando armi avanzate nella regione attraverso la Giordania, allo stesso modo in cui lo fa a Gaza e Libano".

La situazione volatile nella Cisgiordania occupata è peggiorata dal massacro di Hamas con 1.200 morti dell'ottobre 7, 2023 e l'inizio della guerra di Gaza. Più di 630 palestinesi sono morti in operazioni militari israeliane, conflitti armati e attacchi estremisti da allora, secondo il ministero della Salute di Ramallah.

Le frequenti incursioni dell'esercito israeliano sono comuni a Jenin e Tulkarem. Solo lunedì, cinque persone sono morte nel campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, secondo il ministero della Salute. L'esercito israeliano ha affermato che il bombardamento era diretto contro i palestinesi militanti.

Nel frattempo, i negoziati per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono in corso, mentre continuano gli sforzi per liberare gli ostaggi rimasti nelle mani di Hamas.

Una delegazione israeliana è andata a Doha per partecipare a ulteriori discussioni con Hamas. I negoziati indiretti, facilitati dal Qatar, dall'Egitto e dagli Stati Uniti, sono stati bloccati per mesi.

Altre nazioni hanno espresso preoccupazione per il conflitto in corso nella Cisgiordania, esortando entrambe le parti a esercitare la moderazione e a cercare una soluzione pacifica. Despite the ongoing operation, Palestinians continue to protest against Israeli actions, voicing their concerns about the displacement of civilians and the impact on their daily lives.

Leggi anche: