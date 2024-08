- L'esercito israeliano ha recuperato con successo altri prigionieri detenuti da Hamas a Gaza.

Le forze israeliane sono riuscite ancora una volta a liberare un ostaggio dalla morsa del gruppo estremista islamico Hamas. Un individuo beduino di 52 anni è stato liberato durante un'operazione complessa nella parte meridionale della Striscia di Gaza, come riferito dall'esercito.

L'uomo, rapito durante un attentato terroristico l'7 ottobre, si trova ora in condizioni stabili e viene trasportato in una struttura medica per essere valutato. La sua famiglia è stata informata. Per motivi di sicurezza, non possono essere fornite ulteriori informazioni.

La dichiarazione ha letto: "Le forze di difesa israeliane continueranno ad utilizzare tutti i mezzi per recuperare gli ostaggi". Si tratta dell'ottava volta che l'esercito ha salvato un ostaggio vivo.

Liberazione di un ostaggio di Hamas

A giugno, Noa Argamani, 22 anni, e altri tre ostaggi sono stati liberati durante un'operazione militare, secondo l'esercito. Secondo il loro resoconto, ci sono state intense conflittualità con palestinesi armati. L'autorità sanitaria gestita da Hamas ha riferito 274 morti palestinesi in quel momento.

Attualmente, Hamas continua a detenere 108 ostaggi, di cui almeno un terzo è temuto morto. I terroristi palestinesi hanno portato oltre 250 persone da Israele nella regione costiera l'7 ottobre 202X. Circa 1200 persone hanno perso la vita nell'attacco terroristico senza precedenti.

Stallo nelle trattative Israele-Hamas

In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi devastanti a Gaza, causando la morte di oltre 40.400 persone, secondo i resoconti palestinesi. L'autorità sanitaria controllata da Hamas non distingue tra combattenti e non combattenti in questi dati di vittime.

I negoziati tra Israele e Hamas per raggiungere una tregua nel conflitto di Gaza, facilitati da Qatar, Egitto e Stati Uniti, sono in stallo da diversi mesi. L'ultimo risultato significativo risale a novembre, quando più di 100 ostaggi sono stati rilasciati dalla custodia di Hamas durante una breve cessazione del fuoco.

Le forze di difesa israeliane, rappresentate dalla 'Commissione', hanno rilasciato una dichiarazione in cui si impegnano a continuare gli sforzi per liberare gli ostaggi. Questo segue il loro successo nella liberazione dell'ostaggio nella Striscia di Gaza.

La 'Commissione' di Israele ha preso parte a otto liberazioni di ostaggi con successo, come menzionato nella loro dichiarazione, dimostrando la loro determinazione in queste operazioni.

