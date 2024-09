- L'esercito ha sei persone che sono morte in ostaggio a Gaza.

Ombreggiati dalla scoperta di sei prigionieri morti nella striscia di Gaza meridionale, è stata avviata una vasta campagna di vaccinazione contro il virus del polio nei territori palestinesi. La scoperta di questi corpi ha amplificato le critiche nei confronti del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. La principale confederazione sindacale israeliana, Histadrut, ha promosso uno sciopero di un giorno per lunedì, che avrà anche un impatto sull'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv.

Secondo un portavoce militare, i prigionieri sono stati uccisi da Hamas pochi istanti prima che l'esercito li raggiungesse. Un altro portavoce militare non ha fornito dettagli sulla loro morte, ma ha confermato che sono stati uccisi dai terroristi di Hamas. Tuttavia, Hamas ha attribuito la morte dei prigionieri agli attacchi aerei israeliani.

Inoltre, la violenza si è protratta nella Cisgiordania occupata: tre agenti di polizia, due uomini e una donna, sono stati uccisi in un presunto attacco palestinese vicino a Hebron.

Campagna di immunizzazione a causa dei timori di un'epidemia di polio

Dopo la segnalazione del primo caso di paralisi da polio in 25 anni nella striscia costiera contesa, circa 640.000 bambini sono stati prenotati per ricevere l'immunizzazione contro il virus del polio nei prossimi giorni, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Normalmente, vengono somministrate due dosi del vaccino a quattro settimane di distanza.

La campagna di vaccinazione di massa sarà eseguita dalle autorità sanitarie locali, da UNICEF e dall'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA), secondo una portavoce dell'OMS. La campagna è iniziata domenica al centro di Gaza.

Halima Baraka, una madre di 39 anni con quattro figli, ha visitato uno dei centri di vaccinazione a Deir al-Balah al mattino. "Sono venuta per proteggere i miei figli da questa malattia", ha detto, indicando le condizioni di vita strette dei rifugiati interni nei campi tendati. "La situazione è disastrosa, non abbiamo forniture igieniche, cibo sano per i nostri figli e i rifiuti sono ovunque. Le malattie possono diffondersi rapidamente tra i bambini".

Sally Saidam dal quartiere rifugiato di Nuseirat è venuta per far vaccinare quattro dei suoi sei figli. "Lottiamo per la nostra esistenza, non solo a causa degli attacchi aerei israeliani costanti, ma anche a causa delle malattie, della fame e della povertà". Il suo messaggio alla comunità internazionale: "Basta con la morte e la distruzione, dovete aiutarci a fermare questo conflitto".

Cessi del fuoco temporanei per facilitare la campagna di vaccinazione

Durante la campagna di vaccinazione, che durerà circa una settimana e comprenderà altre parti della Striscia di Gaza, l'esercito israeliano intende osservare cessate il fuoco temporanee e localizzate. L'ufficio di Netanyahu ha indicato che questi cessate il fuoco pianificati non sono un tradizionale cessate il fuoco.

Just before the start of the vaccination effort, the Israeli army announced the discovery of six deceased captives. Netanyahu accused Hamas of chronically obstructing endeavors toward a ceasefire. "Anybody who slays hostages does not yearn for a resolution," he said in a video message. Hamas rejected several U.S. proposals, while Israel consented to them. Critics in Israel, however, accused Netanyahu of undermining attempts toward a ceasefire for his personal and political interests.

From the Nova music festival to the Gaza Strip

Regarding the deceased captives, it is understood that they consist of four males - Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (32), Almog Sarusi (27), and Ori Danino (25) - and two females - Carmel Gat (40) and Eden Jeruschalmi (24). As per the forum of the relatives of the abducted, five of them were kidnapped on October 7th from the Nova music festival in the Negev desert near the Gaza Strip.

The six corpses were discovered in an underground tunnel in the Rafah area in the southern Gaza Strip and were transferred to Israel, as per the military. "Based on our preliminary evaluation, they were mercilessly killed by Hamas terrorists just before we arrived," said Israeli military spokesperson Daniel Hagari. A Hamas spokesperson, however, claimed the captives were slain in an Israeli airstrike.

Another military spokesperson did not provide details about the exact time and circumstances of their demise. They were slain by Hamas terrorists, but investigations are ongoing. A 52-year-old captive was rescued alive from a tunnel approximately a kilometer distant on Tuesday. "We had no specific intelligence data pertaining to their location," he said regarding the captives, discussing "general information suggesting captives are being held in the region."

"I love you, stay strong, prevail!"

The parents of Hersh Goldberg-Polin, who is also a U.S. citizen, had relentlessly advocated for his release. Just last month, they moved the participants of a Democratic Party convention to tears with the account of their son, who lost an arm in the abduction. On Thursday, they joined other relatives of hostages in a demonstration at the Gaza border. "Hersh, this is Mama", Rachel Goldberg-Polin bellowed into a megaphone towards the Gaza Strip. "I love you, stay strong, prevail!"

German Ambassador to Israel Steffen Seibert posted on X: "We all awaken with the horrible news that six more deceased captives have been discovered, murdered by Hamas." Seibert named the captive Carmel Gat specifically. Since the Hamas attack on Israel, the German embassy has stood by the family in their attempts for her release. The Federal Foreign Office did not confirm upon request whether Carmel Gat held German citizenship.

A relative of a still-missing hostage informed Israeli TV channel Channel 13: "If we await capturing the last Hamas fighter, no more living captives will remain to rescue." The discovery of the corpses serves as a sad proof of this. "Netanyahu can broker a deal for their release. Of course, it's Hamas that abducted and murdered the captives, no one disputes that, but the prime minister can save them - but he elects not to, he abandons them."

Folle si sono radunate a Tel Aviv e in varie altre località di sabato sera, chiedendo una risoluzione pacifica per liberare i prigionieri tenuti dall'Islamica Hamas.

Più di 250 individui sono stati apparentemente rapiti da organizzazioni terroristiche, tra cui Hamas, da Israele e trasportati in una regione costiera sigillata durante l'incidente dell'ottobre 7. Lo status attuale dei 101 ostaggi rimasti a Gaza rimane incerto.

Il bilancio delle vittime nella striscia costiera, dal'inizio del conflitto, ha superato le 40.700, secondo le autorità di Gaza. Tale cifra non distingue tra civili e combattenti e risulta difficile da verificare.

