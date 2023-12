L'esercito della Corea del Sud ha un nuovo nemico: la matematica della popolazione

Sempre attenta alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord, la Corea del Sud mantiene una forza attiva di circa mezzo milione di soldati. Ma con un tasso di natalità di soli 0,78 figli per donna nell'arco della vita, la matematica potrebbe essere il più grande nemico della Corea del Sud al momento, e gli esperti dicono che non ha altra scelta che ridimensionare le sue forze.

"Con il nostro attuale tasso di natalità, il futuro è predeterminato. Il ridimensionamento delle forze sarà inevitabile", ha dichiarato Choi Byung-ook, professore di sicurezza nazionale all'Università di Sangmyung.

Per mantenere gli attuali livelli di truppe, l'esercito sudcoreano ha bisogno di arruolare o arruolare 200.000 soldati all'anno.

Ma nel 2022 sono nati meno di 250.000 bambini. Ipotizzando una ripartizione 50-50 tra uomini e donne, ciò significa che tra 20 anni, quando i bambini avranno l'età per arruolarsi, saranno disponibili solo 125.000 uomini per i 200.000 posti necessari.

Le donne non sono arruolate in Corea del Sud e le donne volontarie rappresentano solo il 3,6% dell'attuale esercito coreano, secondo i dati del Ministero della Difesa.

Si prevede che il numero annuale di nuovi nati diminuirà ulteriormente, fino a 220.000 nel 2025 e 160.000 nel 2072, secondo i dati di Statistics Korea.

Prepararsi per due decenni

Sebbene il calo del tasso di natalità della Corea del Sud abbia fatto notizia negli ultimi anni, si tratta di una tendenza che l'esercito aveva previsto e a cui si era preparato.

All'inizio degli anni Duemila, Seul ha deciso volontariamente di ridurre il numero di soldati attivi da 674.000 nel 2006 a 500.000 entro il 2020, basandosi sulla "premessa che la minaccia della Corea del Nord sarebbe gradualmente diminuita" e di promuovere una forza militare più piccola ma più elitaria, secondo un libro bianco sulla difesa del 2022.

L'esercito della Corea del Sud ha raggiunto questo obiettivo, riducendo le dimensioni delle truppe del 27,6% in due decenni, dal 2002 al 2022.

Ma la premessa che la minaccia della Corea del Nord sarebbe diminuita si è dimostrata falsa.

Kim Jong Un, il terzo membro consecutivo della dinastia della sua famiglia a governare, è salito al potere a Pyongyang nel 2011. Nonostante le brevi pause di negoziazione con la Corea del Sud e gli Stati Uniti per ridurre le tensioni, ha spinto un massiccio aumento delle forze armate nordcoreane, in particolare dei programmi di missili balistici.

Dopo il test del quinto missile balistico intercontinentale effettuato quest'anno dalla Corea del Nord, Kim ha avvertito che il suo Paese non "esiterà" a condurre un attacco nucleare quando il nemico provocherà con le sue armi nucleari, riferendosi al dispiegamento di piattaforme nucleari statunitensi all'interno e intorno alla penisola coreana, come ha riferito all'inizio del mese il media statale KCNA.

Ma se Kim dovesse attaccare attraverso il 38° parallelo, che divide la Corea del Nord da quella del Sud dopo l'armistizio del 1953 che pose fine alla guerra di Corea, sarebbero le forze armate sudcoreane a sostenere il peso maggiore della difesa.

Passare alla tecnologia

Gli esperti dicono che la Corea del Sud deve guardare alla scienza per contrastare la minaccia nordcoreana e trasformare una crisi di personale in una trasformazione tecnologica.

"Le autorità di difesa coreane hanno una politica di lunga data: passare da un esercito incentrato sulla forza lavoro a un esercito orientato alla tecnologia", ha detto Chun In-bum, ex tenente generale dell'esercito sudcoreano.

Nel 2005, il Ministero della Difesa della Corea del Sud ha pubblicato un piano per trasformare l'esercito in una forza incentrata sulla scienza e sulla tecnologia entro il 2020, ma i progressi sono stati scarsi.

"Anche se le forze armate stavano cercando di effettuare la transizione, non c'era urgenza, perché (con) i soldati di leva della Corea del Sud... c'erano molte risorse umane", ha detto Choi.

Ma la guerra della Russia in Ucraina ha dimostrato al mondo che sul campo di battaglia moderno il numero di truppe non è sufficiente. Dei 360.000 soldati che costituivano la forza di terra russa prima dell'invasione, compreso il personale a contratto e di leva, Mosca ne ha persi 315.000 sul campo di battaglia, secondo una recente valutazione del Dipartimento della Difesa statunitense.

L'uso da parte dell'Ucraina di droni e di armi ad alta tecnologia fornite dai partner occidentali ha avuto un impatto mortale sulle maggiori forze di Mosca.

La Corea del Sud ha posto l'accento sull'integrazione di nuove tecnologie nelle sue unità da combattimento.

L'anno scorso il Ministero della Difesa ha dichiarato di voler passare gradualmente a un sistema di combattimento MUM-T (manned-unmanned teaming) basato sull'intelligenza artificiale e ha introdotto la brigata TIGER dell'Esercito - una cosiddetta "unità del futuro" - che utilizza sia la manodopera che le attrezzature senza pilota per portare a termine le missioni.

La Corea del Sud ha anche sviluppato equipaggiamenti militari senza equipaggio, tra cui il veicolo aereo senza equipaggio a media quota (MUAV) e il veicolo subacqueo senza equipaggio (UUV).

Gli esperti dicono che le truppe sono indispensabili

Ma Chun, ex generale sudcoreano, sostiene che la tecnologia non è una panacea.

Ad esempio, per conquistare e mantenere un territorio ci vuole forza lavoro. E ci vogliono persone ben addestrate e istruite per gestire e supervisionare i sistemi di intelligenza artificiale (AI) sul campo di battaglia.

"Non sarà sufficiente, per quanto ci proviamo", ha detto Chun a proposito della tecnologia. "Ci aiuterà, ma non risolverà il problema della mancanza di persone".

Sia lui che Choi hanno idee su come ottenere di più da una forza militare più piccola.

Per esempio, sfruttare il sistema di coscrizione e la componente di riserva che ne deriva, ha detto Chun.

"Dobbiamo rinnovare il nostro sistema di mobilitazione, in modo da poter sfruttare il gran numero di riserve che abbiamo", ha detto Chun.

Dopo aver terminato i 18-21 mesi di servizio militare obbligatorio, gli uomini sudcoreani diventano riservisti per otto anni. Durante questo periodo, vengono chiamati una volta all'anno nelle unità assegnate per ricordare loro le posizioni e i doveri. Dopodiché, sono tenuti a partecipare ogni anno all'addestramento di difesa civile fino all'età di 40 anni.

Il sistema offre oggi alla Corea del Sud 3,1 milioni di riservisti.

I riservisti devono partecipare ogni anno a una sessione di addestramento di due notti e tre giorni.

Un sistema pilota in corso prevede che un numero selezionato di riservisti si addestri per 180 giorni all'anno, per rafforzare le proprie capacità.

Un'altra opzione è quella di aumentare il numero di quadri professionali - ufficiali, mandati e sottufficiali - tutti volontari, in servizio per un periodo più lungo, durante il quale diventerebbero esperti nell'uso di armi avanzate "per prevenire un divario nella capacità di combattimento nonostante la riduzione delle forze permanenti", secondo il libro bianco del 2022.

Secondo il Ministero della Difesa, l'esercito ha aumentato il rapporto tra i quadri e la sua forza totale dal 31,6% nel 2017 al 40,2% nel 2022. È previsto un ulteriore aumento al 40,5% entro il 2027.

Un problema di reclutamento

C'è un problema con questo piano: La popolazione non è d'accordo.

Il numero di candidati per le posizioni di ufficiale è diminuito nel corso degli anni, da circa 30.000 nel 2018 a 19.000 nel 2022, secondo i dati del Ministero della Difesa.

"Le forze armate stanno incontrando enormi difficoltà nell'assicurarsi eccellenti quadri professionali d'ingresso che, in 10 o 20 anni, formerebbero un corpo di ufficiali di prim'ordine", ha detto Choi, sottolineando che l'insufficienza dei benefici finanziari e sociali per i quadri è la ragione principale del calo delle candidature.

E che dire del ricorso alle donne, anche in un esercito con la coscrizione?

Israele ha la coscrizione e il 40% della sua forza di leva è femminile, secondo l'Archivio delle donne ebree. Nelle forze armate statunitensi e canadesi, tutte volontarie, più del 16% delle truppe sono donne.

Choi ha detto che la coscrizione delle donne potrebbe risolvere il problema della Corea del Sud, ma ha affermato che ci sono troppi impedimenti nella società tradizionalmente patriarcale della Corea. E anche se questi fossero superati, potrebbe essere semplicemente troppo costoso.

"Ci sono vari fattori complessi, come i costi sociali e le donne che partoriscono. Quindi, credo che il costo [del bisogno] sarebbe molto più alto del profitto effettivo", ha detto.

Ma Chun pensa che attirare donne volontarie sia possibile se la retribuzione è abbastanza allettante.

"Se un saldatore viene pagato 2.000 dollari [al mese], è un lavoro legittimo. Quindi, una donna direbbe: "Voglio essere in grado di avere quel lavoro per 2.000 dollari". Perché per lo stesso lavoro, probabilmente nel mondo esterno verrebbe pagata 1.500 dollari", ha detto.

Da parte sua, il Ministero della Difesa afferma che l'aumento del numero di donne che prestano servizio è una possibilità tra le altre idee.

Ma non ci sono tempistiche per i cambiamenti e il tempo potrebbe essere qualcosa di cui la Corea del Sud non dispone molto.

All'inizio di questo mese, Statistics Korea ha riferito che il basso tasso di natalità record dovrebbe diminuire ulteriormente nei prossimi due anni, fino a 0,65 nascite per donna nel 2025.

Brad Lendon della CNN ha contribuito a questo rapporto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com