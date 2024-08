- L'esercito del Bangladesh proteggerà le fabbriche tessili

Recenti Tumulti in Bangladesh con Centinaia di Morti

Dopo i recenti tumulti in Bangladesh che hanno causato centinaia di morti, l'esercito è stato dispiegato per proteggere gli importanti stabilimenti tessili del paese. Rappresentanti dell'esercito e dell'industria hanno dichiarato che i soldati sono stati inviati nei distretti industriali colpiti per garantire la riapertura temporanea delle fabbriche e il regolare funzionamento della produzione. Questa azione è stata intrapresa un giorno dopo la formazione di un governo di transizione guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus.

Saccheggio

La Camera di Commercio del Bangladesh ha segnalato saccheggio, distruzione e attacchi incendiari in numerosi stabilimenti tessili. Molte attività hanno temporaneamente chiuso per timore di ulteriori attacchi a causa dell'assenza delle forze dell'ordine. L'economia del Bangladesh dipende heavily dall'industria tessile, con circa 4.000 stabilimenti tessili che impiegano oltre quattro milioni di persone, principalmente donne.

Soldati in Patuglia

I soldati hanno iniziato a pattugliare le aree industriali colpite, secondo il direttore dell'Associazione dei Produttori e Esportatori di Abbigliamento del Bangladesh, Shovon Islam. È stato formato un'unità speciale a tale scopo, come riferito dalla stazione televisiva locale Jamuna.

L'ex Primo Ministro Sheikh Hasina, che aveva governato il Bangladesh in modo sempre più autoritario, è fuggita verso l'India in mezzo alle settimane di proteste per le strade. I media locali riportano che oltre 400 persone sono morte in violenti scontri tra manifestanti e polizia, nonché in violenze seguite alla partenza di Hasina.

Retailer Tedeschi Si Aspettano Effetti sui Consumatori

La Federazione del Commercio Tedesco (HDE) si aspetta effetti tangibili e potenzialmente prezzi più alti per i consumatori a causa del conflitto. "Come importante località di produzione per l'industria della moda globale, i fermi temporanei degli stabilimenti e gli arresti della produzione possono portare a carenze", ha dichiarato il CEO dell'HDE Stefan Genth all'Agenzia Teutonica di Stampa. I consumatori potrebbero affrontare prezzi più alti e disponibilità ridotta di capi di abbigliamento.

Il Bangladesh è il secondo maggiore fornitore di abbigliamento per l'industria della moda tedesca dopo la Cina. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, sono stati importati beni per un valore totale di 7,1 miliardi di euro in Germania nel 2023.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per i tumulti in Bangladesh e l'impatto sull'industria tessile, essendo un importante fornitore di abbigliamento per i mercati europei. I funzionari dell'UE hanno chiamato per una rapida risoluzione della crisi per garantire la continuità delle relazioni commerciali.

Data la situazione, i rappresentanti del commercio dell'Unione Europea hanno programmato un incontro con il nuovo governo di transizione guidato da Muhammad Yunus per discutere i modi per minimizzare le interruzioni e mantenere relazioni commerciali stabili.

Leggi anche: