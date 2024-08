L'esercito degli Stati Uniti esprime disappunto per la condotta della squadra di Trump ad Arlington.

A un'occasione solenne tenuta al Cimitero Nazionale di Arlington, è scoppiata una discussione tra il personale affiliato all'ex Presidente Donald Trump e un membro dello staff del cimitero. Un portavoce militare ha ora espresso il proprio disappunto riguardo al comportamento della squadra di Trump durante l'incidente.

L'esercito degli Stati Uniti ha criticato aspramente la squadra politica di Trump dopo un alterco al Cimitero Nazionale di Arlington. Un membro dello staff sarebbe stato spintonato quando ha tentato di far rispettare una regola che proibisce le manifestazioni politiche all'interno dei confini del cimitero, ha spiegato un portavoce militare. Il portavoce ha inoltre espresso rammarico per l'incidente e ha criticato la mancanza di rispetto mostrata verso il collega e la sua professionalità.

Come riportato inizialmente dal broadcaster statunitense NPR, il cimitero ha confermato l'incidente. Secondo NPR, la squadra di Trump era determinata a catturare riprese e scattare foto in un'area riservata ai caduti, il che è severamente proibito a causa delle restrizioni sulle registrazioni. Il responsabile della campagna di Trump, Chris LaCivita, ha successivamente affermato che un individuo riprovevole ha ostacolato il percorso della squadra del candidato presidente. LaCivita ha condannato questa persona per la mancanza di rispetto verso i sacri luoghi del Cimitero Nazionale di Arlington.

Durante la visita, l'ex presidente Trump ha preso parte a una cerimonia di deposizione della corona al cimitero, invitato dalle famiglie militari americane che avevano perso i loro cari durante il ritiro dell'esercito statunitense dall'Afghanistan nel 2021. Successivamente, sono state pubblicate foto di Trump con le famiglie sul sito web della campagna di Trump, tra cui una foto dell'ex presidente che fa il pollice in su.

Trump ha utilizzato la critica alla gestione del ritiro dall'Afghanistan da parte dell'amministrazione Biden come uno dei suoi principali temi di campagna, sostenendo che lui avrebbe gestito il ritiro delle truppe in modo più efficace. Il ritiro è stato un risultato dell'accordo tra l'amministrazione Trump e i talebani, firmato a Doha nel febbraio 2020.

Questo scontro ad Arlington rappresenta l'ultima controversia riguardante il rapporto di Trump con l'esercito. Nonostante Trump fosse spesso visto pubblicamente esprimere il proprio sostegno all'esercito, secondo il suo ex capo di stato maggiore, era noto per fare battute sui caduti militari e non apprezzava essere associato ai soldati feriti.

