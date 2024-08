- L'esercito degli Stati Uniti esprime disappunto per la campagna di Trump a seguito di un incidente avvenuto in un cimitero militare.

L'esercito degli Stati Uniti ha espresso il proprio malcontento nei confronti del team della campagna dell'ex Presidente Donald Trump, a seguito di un episodio avvenuto nel Cimitero Nazionale di Arlington, vicino a Washington D.C. Un membro del personale del cimitero militare ha incontrato resistenza nel tentativo di applicare una regola che proibisce le attività politiche all'interno del cimitero, come riferito da un portavoce giovedì. "Questo evento è stato sfortunato, e è sfortunato che l'addetto e la sua professionalità siano stati ingiustamente attaccati," ha commentato il portavoce.

Inizialmente rivelato dalla rete televisiva statunitense NPR, il Cimitero Nazionale di Arlington ha poi confermato l'incidente. Secondo NPR, il team della campagna Trump aveva tentato di catturare filmati e fotografie in un'area riservata ai defunti soldati, dove è vietato registrare. Il responsabile della campagna di Trump, Chris LaCivita, ha dichiarato che un individuo inopportuno aveva impedito alla squadra del candidato presidenziale di accedere all'area, affermando che tale persona non era degna di custodire i sacri luoghi del Cimitero Nazionale di Arlington.

Trump ha fatto visita al cimitero con i familiari dei militari statunitensi che hanno perso la vita durante le fasi finali del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan nel 2021. L'ex Presidente degli Stati Uniti ha ricevuto un invito dalle famiglie per partecipare a una cerimonia di deposizione di corone. Al termine della visita, il team della campagna di Trump ha diffuso immagini che ritraggono l'ex presidente insieme alle famiglie. In una foto, Trump è immortalato mentre fa il pollice in su.

Trump ha costantemente criticato la gestione del ritiro dall'Afghanistan da parte del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, come punto focale della sua campagna presidenziale per le elezioni del novembre 2021. Egli ritiene che avrebbe potuto eseguire un'uscita più efficace delle truppe. Il ritiro era parte di un accordo che l'amministrazione Trump aveva siglato con i talebani a Doha nel febbraio 2020.

L'episodio nel Cimitero Nazionale di Arlington è avvenuto in mezzo a una serie di controversie relative al legame di Trump con l'esercito. Nonostante il fatto che l'ex presidente abbia spesso manifestato pubblicamente il proprio sostegno alle forze armate, il suo ex capo di stato maggiore ha affermato che egli avrebbe privatamente denigrato i caduti in guerra e avrebbe evitato di stare vicino ai soldati con arti amputati.

Il malcontento dell'esercito degli Stati Uniti nei confronti del team della campagna Trump è stato altresì affrontato dalla Commissione, che sta indagando su diverse accuse di condotta illecita nei confronti del team dell'ex presidente. A causa dell'episodio nel Cimitero Nazionale di Arlington, la Commissione sta esaminando se il team della campagna Trump abbia violato eventuali regole o regolamenti durante la sua visita.

Leggi anche: