L'esercito degli Stati Uniti esprime critiche alla campagna di Trump a seguito di un incidente al Cimitero Nazionale.

L'Esercito degli Stati Uniti ha condannato l'équipe di campagna di Donald Trump dopo un evento al Cimitero Nazionale di Arlington a Washington D.C. Un lavoratore del cimitero militare sarebbe stato spinto mentre cercava di far rispettare una regola che proibisce le attività politiche lì, secondo un rappresentante. "Questa situazione è stata sfortunata, e altrettanto sfortunata è stata l'attacco alla professionalità del dipendente," ha commentato il rappresentante.

I primi resoconti dell'incidente sono arrivati da NPR, che sono stati successivamente confermati dal Cimitero Nazionale di Arlington. Secondo NPR, l'équipe di campagna di Trump ha tentato di registrare e fotografare in un'area proibita per i parenti dei caduti, dove la fotografia è vietata. Tuttavia, il responsabile della campagna di Trump, Chris LaCivita, ha accusato un "individuo apprezzabile" di aver impedito all'équipe del candidato presidenziale di entrare nell'area. LaCivita ha dichiarato che questo individuo non era adatto a rappresentare i sacri luoghi del Cimitero Nazionale di Arlington.

Durante la sua visita, Trump è stato accompagnato dai familiari di personale militare statunitense che hanno perso la vita durante le ultime ore del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan nel 2021. L'invito per la sua partecipazione alla cerimonia di deposizione della corona è stato esteso da questi familiari. Dopo aver lasciato il cimitero, sono state rilasciate foto di Trump con la famiglia. In una foto, Trump fa il pollice in su.

Trump ha sottolineato la gestione da parte del Presidente Joe Biden del ritiro dall'Afghanistan come un problema significativo nella sua campagna per le elezioni del 2021. Egli sostiene che avrebbe gestito l'uscita dei soldati in modo più efficace. Questo ritiro era parte dell'accordo che l'amministrazione Trump aveva raggiunto con i talebani a Doha nel febbraio 2020.

L'incidente di Arlington è solo l'ultimo di una serie di controversie che circondano i rapporti di Trump con

