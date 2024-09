L'esercito americano ha concluso il ritiro dal Niger.

Il processo è iniziato il 19 maggio, a seguito di un accordo sulle condizioni di ritiro, e ha incluso il ritiro delle truppe e delle risorse americane dalla Base Aerea 101 di Niamey il 7 luglio 2024 e dalla Base Aerea 201 di Agadez il 5 agosto 2024, come indicato dal comuncato dell'AFRICOM. Inizialmente, gli Stati Uniti avevano specificato che il ritiro sarebbe stato completato entro il 15 settembre.

Il lunedì successivo, il portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha dichiarato che il personale rimanente nel paese era solo un contingente tipico dell'ambasciata. Secondo l'annuncio dell'AFRICOM, l'Elemento di Coordinamento del Comando Africa degli Stati Uniti, guidato da un ufficiale generale a due stelle e dal suo team, ha anche lasciato il Niger.

Questo sviluppo è avvenuto alcuni mesi dopo che il regime militare del Niger, salito al potere con un colpo di stato nel 2023, aveva risolto un accordo con gli Stati Uniti che autorizzava il personale militare e il personale civile del Dipartimento della Difesa a operare nel Niger. Circa 1.000 soldati statunitensi erano presenti nel paese come parte dell'operazione di contrasto al terrorismo degli Stati Uniti, e quattro soldati delle Forze Speciali statunitensi hanno perso la vita nel Niger nel 2017, a seguito di un'imboscata da parte di circa 50 combattenti. Un portavoce dell'esercito del Niger ha dichiarato a marzo che l'accordo era ingiusto e non era in linea con i desideri e le aspirazioni del popolo del Niger.

L'annuncio è stato fatto solo pochi giorni dopo una visita di una delegazione statunitense nel Niger a marzo. All'epoca, il portavoce militare, il colonnello maggiore Amadou Abdramane, aveva espresso il suo malcontento per l'atteggiamento supponente degli Stati Uniti.

In precedenza, CNN aveva riferito che durante l'incontro, la delegazione statunitense, che includeva il generale Michael Langley, comandante del Comando Africa degli Stati Uniti, e Celeste Wallander, assistente segretario della difesa per gli affari di sicurezza internazionali, aveva espresso preoccupazioni per i crescenti legami del Niger con la Russia.

Abdramane aveva anche dichiarato, in quel momento, che il popolo del Niger aveva il diritto di scegliere i propri partner e le proprie partnership. Singh ha confermato che gli Stati Uniti avevano espresso le loro preoccupazioni per i legami del Niger con la Russia in modo diretto e schietto.

Langley aveva precedentemente avvertito il Congresso a marzo che la Russia stava cercando di espandere la sua influenza in tutta l'Africa, citando che gli Stati Uniti erano oscurati dalla disinformazione russa sul continente.

"Una varietà di nazioni sono sull'orlo di essere assorbite dalla Federazione Russa", ha detto Langley al Congresso a marzo.

Queste preoccupazioni sono aumentate quando, solo poche settimane dopo che il Niger aveva annunciato la risoluzione del suo accordo militare con gli Stati Uniti, i soldati russi sono stati trovati ad operare dalla stessa base militare dei soldati statunitensi nel paese.

Chris Maier, assistente segretario della difesa per le operazioni speciali e il conflitto a bassa intensità, aveva detto in precedenza a CNN che gli Stati Uniti avrebbero potuto trovarsi in una posizione in cui sarebbero diventati degli osservatori esterni in

