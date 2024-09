L'esecuzione di Marcellus Williams suscita un nuovo esame delle strategie della Corte Suprema riguardo alla pena capitale.

Marcellus Williams, condannato nel 2001 per l'omicidio della giornalista Felicia Gayle, è stato giustiziato martedì sera, poco dopo che i giudici conservatori della Corte Suprema hanno rifiutato di intervenire contro le obiezioni dei tre giudici liberali della corte. La critica all'esecuzione è stata rapida, con la NAACP e altre organizzazioni che hanno sostenuto l'innocenza di Williams.

Alcune delle critiche si sono concentrate sulla Corte Suprema, che in passato ha raramente concesso proroghe dell'ultima ora ai condannati a morte. In effetti, la corte ha intervenuto solo due volte negli ultimi due anni su oltre due dozzine di appelli d'emergenza, secondo i dati del Centro informazioni sulla pena di morte.

"È molto preoccupante come la Corte Suprema sta gestendo i casi di pena di morte ultimamente", ha detto Cliff Sloan, professore di diritto alla Georgetown Law che ha vinto un caso significativo alla Corte Suprema nel 2017 riguardo a un condannato a morte con disabilità intellettuali. "In una società giusta e equa, una rivendicazione di innocenza indipendente dovrebbe essere riconosciuta come una rivendicazione costituzionale cruciale".

Quando ci sono dissensi nelle petizioni per i casi di pena di morte, questi arrivano solitamente dalla ala liberal della corte. Gli appelli tendono quindi a dividere i liberali e i conservatori in campi separati.

"La Corte Suprema ha un ruolo limitato da giocare nei casi di pena di morte", ha detto Paul Cassell, professore di diritto dell'Università di Utah che rappresenta una famiglia di vittime in un altro caso di pena di morte davanti alla corte suprema quest'anno. "Questi casi sono principalmente responsabilità delle autorità statali, con un minimo controllo da parte dei tribunali federali".

La pena di morte rimarrà un argomento di interesse alla Corte Suprema nelle prossime settimane, con diversi imputati in attesa di revisione quando i giudici si riuniranno lunedì per esaminare una pila di appelli dell'estate. Un tale caso coinvolge una donna dell'Oklahoma accusata di aver ucciso il marito, che sostiene che i pubblici ministeri l'hanno umiliata durante il processo chiamandola "slut puppy" e mostrando le sue mutande alla giuria.

Un altro caso riguarda un uomo dell'Alabama che sostiene di essere disabile intellettuale e quindi non idoneo all'esecuzione secondo la giurisprudenza della Corte Suprema.

L'appello di Glossip verrà esaminato il mese prossimo

La corte è prevista per ascoltare gli argomenti riguardanti Richard Glossip, un condannato a morte in Oklahoma, il mese prossimo. Il caso di Glossip riguarda l'omicidio del 1997 di Barry Van Treese, proprietario di un motel a Oklahoma City. Justin Sneed, che lavorava al motel, è stato condannato per quell'omicidio, ma in cambio di evitare una condanna a morte ha implicato Glossip come il mandante e colui che ha assunto Sneed per commettere il crimine.

Glossip sta cercando di rovesciare la sua condanna, poiché lo stato ha riconosciuto numerosi errori nel suo caso. Ad esempio, i pubblici ministeri non hanno rivelato i referti medici che mostrano che Sneed, il testimone principale contro Glossip, era stato trattato per una condizione psichiatrica. Il procuratore generale dell'Oklahoma, il repubblicano Gentner Drummond, che sostiene la pena di morte, sostiene Glossip sulla base della "preoccupante evidenza di gravi irregolarità da parte dei pubblici ministeri".

Williams, la cui esecuzione ha scatenato l'indignazione sui social media, ha cercato di tracciare paralleli con il caso di Glossip, citando preoccupazioni simili riguardo al suo processo. Tra gli altri problemi, il procuratore distrettuale di St. Louis County, Wesley Bell, ha detto che il suo predecessore aveva maneggiato male l'arma del delitto toccandola senza guanti. Bell, un democratico candidato al Congresso, ha notato tali irregolarità.

Tuttavia, nel caso di Williams, il procuratore generale del Missouri, Andrew Bailey, un repubblicano in cerca di rielezione, ha respinto queste teorie. Bailey ha sostenuto che i test del DNA non avrebbero esonerato Williams, poiché le prove sostengono la testimonianza di un investigatore della scena del crimine che indica che l'assassino indossava guanti, lasciando impronte di guanti sulla scena del crimine.

I casi condividono alcune similitudini, portando alcuni a prevedere potenziali problemi per l'appello di Glossip.

Secondo Robert Dunham, direttore del Death Penalty Policy Project, che ha anche rappresentato i condannati a morte alla Corte Suprema, un grave fallimento dei tribunali statali nel trattare i problemi del caso giustifica un intervento della Corte Suprema, specialmente quando un appello viene presentato congiuntamente dal pubblico ministero e dalla difesa.

Cassell, che rappresenta la famiglia Van Treese nell'appello di Glossip, contesta queste affermazioni, sostenendo che i sostenitori degli argomenti del difensore hanno trascurato i fatti essenziali del caso e si basano su dettagli selezionati dai referti dei pubblici ministeri.

La Corte Suprema non ha fornito spiegazioni per il rifiuto della richiesta di Williams. I tre giudici liberali della corte, Sotomayor, Kagan e Jackson, hanno espresso il loro dissenso senza ulteriori spiegazioni.

In un precedente caso di pena di morte, in gennaio, Sotomayor ha scritto un vigoroso dissenso, esprimendo preoccupazione per l'uso del gas nitrogen

In un appello pendente, gli avvocati di Joseph Smith, condannato a morte in Alabama, sostengono che dovrebbe essere considerato disabile intellettuale, in base a test che indicano un punteggio IQ leggermente superiore a 70, un criterio citato in una precedente sentenza della Corte Suprema.

Tuttavia, l'11° Circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti ha argomentato che questo punteggio non è un limite rigido e piccole variazioni nei test potrebbero collocare l'IQ effettivo di Smith leggermente sotto i 70. L'Alabama sta appellando questa decisione alla Corte Suprema, in attesa di una risposta da oltre un anno.

In Oklahoma, Brenda Andrew rischia la pena di morte per l'omicidio del suo marito separato nel 2001. Nel suo appello alla Corte Suprema, Andrew sostiene che l'uso da parte dell'accusa di "storia sessuale irrilevante" dovrebbe invalidare la sua condanna.

"Togliendo la umanità di Ms. Andrew nella sua interezza, lo stato ha offerto alla giuria l'immagine di una 'puttana' e di un'adultera depravata", hanno detto gli avvocati di Andrew alla Corte Suprema.

Gli ufficiali dell'Oklahoma, tuttavia, hanno argomentato che le prove "suggerivano che Andrew nutriva odio verso il marito e aveva espresso apertamente il desiderio di vederlo morto".

CNN’s Devan Cole ha contribuito a questo report.

La discussione sul ruolo della Corte Suprema nei casi di pena capitale e il suo modo di gestire i rinvii dell'ultima ora per i condannati a morte continua a risuonare nei circoli politici. Ad esempio, Cliff Sloan, professore alla Georgetown Law, ha sottolineato che un'affermazione indipendente di innocenza dovrebbe essere riconosciuta come una rivendicazione costituzionale critica in una società giusta e equa.

Inoltre, Robert Dunham, direttore del Death Penalty Policy Project, ha dichiarato che un grave fallimento dei tribunali statali nel trattare le questioni in un caso giustifica l'intervento della Corte Suprema, specialmente quando un appello viene presentato congiuntamente dalla procura e dalla difesa.

Leggi anche: