L'escalation dell'aggressività in Siria sembra prendere slancio.

In Siria, il conflitto in corso dal 2011 sta mostrando segni di intensificazione. Secondo Paulo Pinheiro, presidente della Commissione d'inchiesta del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per la Siria, parlando a Ginevra, stanno emergendo nuove ondate di scontri. Ha presentato il último rapporto durante l'incontro, che la commissione ha consegnato al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Pinheiro ha evidenziato gli scontri recenti nel nord-est della Siria tra le Forze democratiche siriane (FDS), guidate principalmente dai curdi, e le truppe governative, le tribù arabe e le milizie sostenute dall'Iran. Le FDS ricevono il sostegno degli Stati Uniti.

Il rapporto menziona un aumento degli attacchi di Israele contro i targets siriani dopo l'attacco terroristico dell'ottobre 7 e l'inizio della guerra a Gaza. Le milizie iraniane sono state prese di mira in questi attacchi, che hanno scatenato rappresaglie contro le basi USA, causando risposte militari degli Stati Uniti.

Il rapporto della commissione copre gli incidenti tra gennaio 1 e giugno 30. Durante questo periodo, un totale di sei nazioni hanno operato militarmente lì, tra cui gli Stati Uniti, la Russia e la Turchia.

Le truppe governative nel nord-ovest hanno apparentemente utilizzato munizioni cluster proibite a livello internazionale. Almeno 150 persone, con la metà donne e bambini, hanno perso la vita o sono rimaste ferite di conseguenza. Ciò potrebbe costituire crimini di guerra, secondo la commissione. Le forze turche hanno colpito turbine di centrali elettriche e strutture mediche in raid aerei nel nord-est. Entrambe le azioni sono illegali.

La commissione ha accusato il governo di tortura nel trattamento dei prigionieri. Inoltre, ha espresso disapprovazione per il fatto che le FDS, guidate da milizie curde, hanno tenuto quasi 30.000 minori in condizioni disumane nei campi per anni a causa dei sospetti che i loro genitori abbiano sostenuto il gruppo terroristico Islamic State (IS).

