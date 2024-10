L'escalation del conflitto è diventata evidente a livello regionale.

Dopo circa un anno, si sono susseguiti numerosi eventi. Dopo l'attacco con missili balistici più grande mai visto dell'Iran contro Israele, un giorno dopo quando le forze israeliane hanno ingaggiato combattimenti con i miliziani di Hezbollah in Libano, un conflitto regionale sembra imminente. La principale preoccupazione ora è se questo conflitto si intensificherà o si attenuerà.

I leader israeliani si trovano a un bivio. Quando l'Iran ha lanciato un attacco missilistico in aprile, in risposta a un attacco israeliano contro il consolato iraniano a Damasco, Israele ha mostrato moderazione, retaliando solo colpendo un'installazione di difesa aerea iraniana.

Tuttavia, l'attacco dell'Iran martedì notte è stato eccezionalmente violento. Anche se alcune basi sono state colpite, i danni sono stati minimi, con la maggior parte dei missili intercettati. Un solo decesso, un uomo palestinese ferito da schegge nella Cisgiordania occupata da Israele, è stata l'unica vittima.

Israele ora si trova in una situazione difficile, come ha detto un ex alto ufficiale militare israeliano a CNN, "Si risponde all'intenzione o alle conseguenze?"

Il governo iraniano "non ha alcun interesse in un conflitto più grande", ha dichiarato mercoledì la portavoce del governo Fatemeh Mohajerani, rivelando che hanno scelto di non retaliare dopo l'assassinio in luglio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran, nonostante le richieste del popolo.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha vissuto un incredibile ritorno politico dopo una serie di assassinati nel Medio Oriente. L'attacco aereo di Israele sul Libano ha lasciato la popolazione civile devastata, evacuando oltre un milione di persone, ma ha temporaneamente neutralizzato una minaccia persistente al nord. Perché non approfittare di questa opportunità per indebolire lo stato patron stesso, l'Iran?

"L'eliminazione di Nasrallah è un prerequisito necessario per raggiungere i nostri obiettivi: il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case e il cambiamento dell'equilibrio di potere regionale per anni", ha dichiarato Netanyahu dopo un attacco significativo a Beirut lo scorso mese che ha ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah.

Due giorni dopo, si è rivolto al popolo iraniano, dicendo, "Quando l'Iran sarà finalmente liberato - e quel momento arriverà prima di quanto la maggior parte si aspetti - tutto cambierà".

La sua posizione si allinea anche con l'opinione del pubblico israeliano. L'ex Primo Ministro Naftali Bennett sta guidando la spinta per una risposta aggressiva all'attacco dell'Iran, proponendo un attacco alle facilities nucleari dell'Iran, che gli Stati Uniti e altri attribuiscono a un programma bellico, una rivendicazione che l'Iran ha a lungo negato.

"La storia a volte bussa alla tua porta, e devi cogliere l'attimo", ha detto Bennett a CNN martedì. "Se non agiamo ora, non vedo che accada mai più".

I due principali mezzi dell'Iran per sfidare Israele - Hamas nella Striscia di Gaza e Hezbollah in Libano - "sono attualmente messi fuori combattimento", ha sostenuto Bennett. "È come un pugile sul ring senza braccia per alcuni minuti. Questo è il momento di colpire, poiché l'Iran è attualmente altamente vulnerabile".

Tuttavia, questa risposta comporta rischi significativi. Anche se Hezbollah è stato indebolito, la sua piena capacità rimane incerta. Se l'Iran decidesse di costruire una bomba, il governo degli Stati Uniti stima che potrebbe farlo in poche settimane. Al di là di un'opzione nucleare, Tehran ha altri mezzi per esercitare ulteriore pressione su Israele e sui suoi alleati. Le risposte escalation potrebbero sfuggire di mano e trascinare gli alleati nel conflitto.

Il funzionario militare israeliano ha spiegato che "ci sono sempre diverse prospettive". La visione di Bennett è che "è il momento di neutralizzare l'intero asse del male. Abbiamo iniziato con Hamas, poi Hezbollah. Ora tocca all'Iran, forse anche alla Siria".

Il funzionario ha insistito sul fatto di non avere conoscenze dirette dei piani di Israele, ma ha richiesto l'anonimato per discutere questioni sensibili.

"ieri sera, sembrava che una risposta schiacciante fosse imminente", ha detto. "Oggi, sto ricevendo messaggi che stanno valutando le loro opzioni".

Una risposta più misurata potrebbe comportare il targeting di una facility militare, come ha fatto l'Iran in Israele martedì.

"Potresti colpire le infrastrutture, allo stesso modo della campagna aerea israeliana contro il porto controllato dagli Houthi di Hodeidah domenica", ha suggerito l'ex funzionario. "Le esportazioni nazionali di petrolio o qualsiasi altra cosa".

Il mistero sta nel grado in cui l'alleato più importante di Israele - gli Stati Uniti - appoggerà la sua risposta.

"Abbiamo chiarito che ci saranno severe conseguenze per questo attacco e aiuteremo Israele a rendere chiaro", ha dichiarato martedì il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan. "È troppo presto per me condividere qualsiasi valutazione o aspettative pubbliche sugli israeliani o sui nostri consigli".

Il mondo osserva da vicino gli eventi che si stanno svolgendo nel Medio Oriente, mentre Israele e l'Iran sembrano essere in un delicato equilibrio. Nonostante l'attacco dell'Iran ai bersagli israeliani, il loro governo ha dichiarato di non avere interesse in un conflitto più grande.

