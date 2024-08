- L'esame della ruota gigante incendiaria rivela le prime indicazioni di origine

Indagine sull'incendio del Highfield Fest sulla ruota panoramica

Gli investigatori stanno acquisendo informazioni sulla causa dell'incendio sulla ruota panoramica del Highfield Fest. Le valutazioni preliminari indicano che la sostanza situata sotto la carrozza dei passeggeri potrebbe aver contribuito all'incendio. Lo ha reso noto il Dipartimento di Polizia della Sassonia. Il materiale si è acceso misteriosamente e ha poi avvolto una gondola.

All'alba, un esperto di incendi è arrivato sul luogo vicino a Lipsia. Secondo un portavoce della polizia, "L'esperto è stato sul sito del festival sin dalle prime ore del mattino e ha iniziato le sue indagini". L'attenzione principale dell'indagine è capire come si sia verificato un incidente che ha causato almeno 23 feriti. La scena è stata messa in sicurezza e gli investigatori criminali hanno iniziato le loro indagini.

Intorno alle 21:00 di sabato sera, una delle 24 gondole della ruota panoramica si è incendiata e il fuoco si è propagato a una seconda gondola. I dettagli di quei minuti sono ancora oggetto di indagine da parte degli investigatori. Secondo i resoconti della polizia, circa 25 persone sono rimaste ferite - quattro delle quali hanno riportato ustioni e una ha riportato un trauma da caduta. I restanti feriti, compresi i primi soccorritori e almeno quattro agenti di polizia, sono stati esaminati in ospedale per possibile intossicazione da fumo.

La polizia non ha potuto fornire informazioni sull'età e il genere dei feriti. Il numero esatto di feriti non è ancora stato confermato, ha detto il portavoce. Le due gondole che hanno preso fuoco sono state rese inutilizzabili. Non è ancora chiaro quante persone si trovavano sulla ruota panoramica al momento dell'incendio. In genere, le gondole possono ospitare un massimo di quattro persone.

Highfield Fest fermato per due ore

Il festaiolo Guido di Colonia ha riferito nella notte che la ruota panoramica ha improvvisamente accelerato. Le gondole in fiamme erano allora in cima. "Poi c'è stato un silenzio totale", ha descritto il 58enne.

Stephanie, una 40enne di Werdau, in Sassonia, è rimasta profondamente scossa. Era stata sulla ruota panoramica stessa solo pochi minuti prima dell'incendio. "Abbiamo sentito qualcosa di simile alla plastica e pensavamo provenisse dal campo", ha descritto. Alla vista delle fiamme sulle gondole, è rimasta sorpresa di quanto fosse stata vicina al pericolo. Il festeggiamento è stato interrotto per circa due ore prima di riprendere.

"Sono assolutamente sconvolto dall'incendio della ruota panoramica durante il mio spettacolo al Highfield", ha scritto il rapper Ski Aggu su Instagram. Gli è stato comunicato attraverso le cuffie di non interrompere la sua esibizione per evitare il panico di massa. "Grazie per essere rimasti calmi e aver probabilmente evitato un incidente più grave", ha scritto ai suoi fan. Ha augurato una pronta guarigione a tutti coloro che sono rimasti coinvolti.

Il festival di rock e pop sul lago di Störmthal, a cui hanno partecipato circa 30.000 persone, è stato sospeso per circa due ore. Lo spettacolo è poi ripreso con un'esibizione del rapper Cro.

L'esperto che sta indagando sull'incidente ha notato che la causa dell'incendio potrebbe essere legata al materiale di sezione circolare situato sotto la gondola bruciata. Inoltre, le altre gondole della ruota panoramica avevano un materiale simile di sezione circolare, il che solleva domande su eventuali problemi di sicurezza potenziali.

Leggi anche: