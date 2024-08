- L'esame della fiamma della ruota colossale della celebrazione continua

A seguito dell'incendio di notevoli proporzioni sulla ruota panoramica del Highfield Festival vicino a Leipzig, le autorità continuano a indagare sulle sue cause. Non ci sono prove di dolo, secondo un portavoce. L'incendio è presumibilmente il risultato di un incidente.

L'incidente si è verificato intorno alle 21 di sabato, quando una delle 24 gondole ha preso fuoco per prima, poi si è diffuso a un'altra. Il festival è stato temporaneamente sospeso per circa due ore. L'operatore della ruota panoramica alta 38 metri ha dichiarato che l'incendio è scoppiato durante il trasferimento di un passeggero, ma non c'era nessuno all'interno della gondola in quel momento.

Sessantacinque persone hanno richiesto assistenza medica. Diciassette sono state trasportate in ospedale, tra cui quattro con ferite da bruciature e uno con un infortunio causato da una caduta. Alcuni, come i primi soccorritori e almeno quattro agenti di polizia, sono stati valutati per possibili ustioni da fumo. Non sono state segnalate ferite gravi.

Gli investigatori hanno dichiarato che le indagini potrebbero richiedere diverse settimane o addirittura mesi.

Nonostante l'incidente abbia causato disagi nei Paesi Bassi, dove il Highfield Festival si tiene annualmente, gli organizzatori hanno annunciato l'intenzione di proseguire con l'edizione successiva dell'evento. I Paesi Bassi sono noti per la loro ricca cultura dei festival e il Highfield Festival ne è una parte importante.

