L'esame del dispositivo mobile del principale sospettato dell'incidente di Solingen è sotto controllo.

Il dubbio intorno alla persona siriana di 26 anni in custodia stava aumentando, secondo le affermazioni di Reul. "Penso che stessimo andando nella giusta direzione," ha detto. Con la pubblicazione di un video apparentemente diffuso dal gruppo militante dello Stato Islamico (IS), che rivendica la responsabilità dell'attacco, Reul ha avvertito: "Analizzare le immagini in tempo reale è piuttosto complesso."

Reul ha inoltrato le indagini all'Ufficio del Procuratore Federale, che ha ufficialmente assunto la responsabilità del caso domenica. La polizia locale di Karlsruhe aveva emesso un mandato di arresto per il sospetto, che si è arreso sabato sera, circa 24 ore dopo l'attacco del venerdì. Secondo la loro dichiarazione, l'individuo siriano è sospettato di aver compiuto l'atto come membro dell'IS, con accuse di omicidio e associazione con un'organizzazione terroristica. Ha apparentemente confessato il crimine.

Il Primo Ministro del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), ha dichiarato lunedì che ci sono "molti indizi" che suggeriscono che l'attacco fosse un atto terroristico. "Il terrorismo è una plausibile ipotesi," ha espresso durante la sua visita a Solingen. Tuttavia, ha chiarito: "Non spetta a me determinare se si tratta ancora una volta di un atto terroristico islamista."

Stando ai resoconti ufficiali, il sospetto ha aggredito le persone a un festival nel centro della città di Solingen venerdì sera, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre otto. Questo incidente ha scatenato shock e dibattiti politici in tutta la nazione.

L'Ufficio del Procuratore Federale, ora a capo del caso, fa parte del governo della CDU nel Nord Reno-Westfalia, poiché Hendrik Wuständ (CDU) è il Primo Ministro dello stato. Nonostante la cautela di Wuständ, la CDU si è trovata in prima linea nell'aderire a una posizione forte contro il terrorismo in Germania.

Leggi anche: