L'eroina di bronzo Berger non sapeva cosa stesse facendo.

Ancora una volta, Ann-Katrin Berger salva la squadra femminile di calcio tedesca. Nell'ultimo minuto dei tempi supplementari, para il rigore della Spagna nella finale per il bronzo. Non sa nemmeno lei come ci è riuscita.

L'eroina del rigore Ann-Katrin Berger ha letteralmente salvato la squadra femminile di calcio tedesca l'Olimpiade del bronzo contro la Spagna in modalità standby. "Non ho assolutamente idea di cosa abbia fatto nelle due minuti prima del rigore. La mia testa si è spenta. Le mie emozioni sono svanite all'improvviso," ha detto il portiere dopo la vittoria altamente drammatica per 1:0 (0:0) a Lyon contro i campioni del mondo.

La 33enne ha parato un rigore della capitano della Spagna Alexia Putellas al nono minuto dei tempi supplementari. Ha ammesso di non essere riuscita a concentrarsi sul duello: "Ero completamente vuota." Nonostante questo, ha parato il rigore, sparato a metà altezza, in modo brillante - senza alcun aiuto dal preparatore dei portieri Michael Fuchs.

"Voleva mostrarmi dove di solito spara. Non l'ho visto, è alto due metri, non l'ho ancora visto," ha riferito Berger. "È stato solo istinto." Quando i suoi compagni di squadra le sono corsi incontro, è stato "spaventoso", ma anche "un incredibile sentimento".

Ha dedicato il rigore parato a Horst Hrubesch, che l'ha nominata numero uno prima del torneo olimpico e ha allenato la sua ultima partita come allenatore della nazionale femminile contro la Spagna. "Ho detto a Horst: il rigore era semplicemente per lui, perché ha creduto in me e mi ha dato fiducia, anche se ho sofferto sotto i miei allenatori negli ultimi anni e non sono riusciti a farmi dare il meglio," ha detto il portiere del club US NJ/NY Gotham FC.

In generale, il 73enne, che sarà sostituito da Christian Wück dopo le Olimpiadi, si è sentito confermato riguardo a Berger. Dopo due errori nella fase a gironi, si è posta la questione se la promozione fosse stata la decisione giusta. Questo argomento è stato già risolto durante il torneo olimpico.

"Sapevo che Anne l'avrebbe parato. Non avevo dubbi. Ero actually calm," ha detto Hrubesch dopo la fase finale snervante. Berger aveva già eliminato gli ultimi dubbi sulle sue capacità nella semifinale thriller contro il Canada. Il portiere non solo ha parato due tiri nel calcio di rigore, ma si è anche fatta avanti come tiratrice - e ha segnato. "Abbiamo una macchina in porta," ha esultato Popp in seguito: "Che lei lo metta ancora freddamente - chapeau".

I compagni di squadra hanno già tolto il cappello al loro portiere diverse volte in passato. Dopo tutto, Berger ha già battuto il cancro due volte (nel 2017 e nel 2022). Questa conoscenza le dà grande compostezza in campo. "Penso che io lavori meglio sotto pressione che senza pressione," ha spiegato la sveva dopo il dramma del Canada, che si è affidata al suo "istinto" durante il calcio di rigore: "Non ero felice di me stessa dopo gli errori nella fase a gironi. Volevo dimostrare di avere qualità completamente diverse".

